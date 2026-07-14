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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Чоловік кинув металевий прут в авто військових ТЦК під час перевірки документів на Харківщині: його затримали

тцк

У селищі Орілька Лозівського району Харківської області під час заходів із перевірки військово-облікових документів стався напад на групу оповіщення районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про конфлікт?

Зазначається, що 12 липня у селищі Орілька Лозівського району працівники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводили заходи з оповіщення та перевірки військово-облікових документів громадян.

Як пише поліція, під час перевірки документів у 50-річного чоловіка між працівниками групи оповіщення та присутніми цивільними особами виник конфлікт.

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У розпалі інциденту один із цивільних кинув у бік службового авто металевий прут, яким було травмовано військовослужбовця РТЦК та СП. унаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Затримання та підозра

Поліціянти встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

  • Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 350 КК України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

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Автор: 

напад (1253) ТЦК та СП (1281) Харківська область (2984) Лозівський район (55) Орілька (3)
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Топ коментарі
+12
Сідаємо зручніше і дивимось запис з бодікамер тцкунів. Ні? Ну ладно.
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14.07.2026 16:39 Відповісти
+10
Хай подякують що кинули тільки палицею а не гранатою..
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14.07.2026 16:27 Відповісти
+9
Батька вбили кацапи, братів - українські солдати. Більшого сорому важко й придумати.
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14.07.2026 16:25 Відповісти

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