Чоловік кинув металевий прут в авто військових ТЦК під час перевірки документів на Харківщині: його затримали

У селищі Орілька Лозівського району Харківської області під час заходів із перевірки військово-облікових документів стався напад на групу оповіщення районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про конфлікт?

Зазначається, що 12 липня у селищі Орілька Лозівського району працівники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводили заходи з оповіщення та перевірки військово-облікових документів громадян.

Як пише поліція, під час перевірки документів у 50-річного чоловіка між працівниками групи оповіщення та присутніми цивільними особами виник конфлікт.

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У розпалі інциденту один із цивільних кинув у бік службового авто металевий прут, яким було травмовано військовослужбовця РТЦК та СП. унаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Затримання та підозра

Поліціянти встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 350 КК України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

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