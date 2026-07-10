Чоловік, який під час сутички стрибав на авто ТЦК у Львові, виявився військовим, - ЗМІ. ФОТО
Журналісти ідентифікували чоловіка, який ввечері 8 липня у Львові стрибав на автівці військовослужбовців ТЦК під час масового конфлікту. Це 28-річний військовий Роман Стегній. Йому найближчим часом планують оголосити підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про чоловіка?
"Я військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Зробив провину. Я вискочив на машину, перекинув. Більше такого не повториться. Шкодую. Я повернуся з відпустки і так само буду на полі бою", — каже Роман Стегній у відео, яке опублікував активіст Роман Юр’єв. Стегній перепрошує за те, що напередодні заліз на службовий автомобіль ТЦК та стрибав на ньому.
Як з'ясували журналісти "Слідство.Інфо", затриманий — Роман Стегній. До червня 2023 року він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, після чого перевівся до іншого підрозділу. У бригаді журналістам підтвердили факт його служби.
Станом на початок червня 2026 року чоловік ще був військовослужбовцем. Це підтверджує постанова Городнянського райсуду Чернігівської області. Згідно з нею, 13 квітня 2026 року він був у стані алкогольного сп'яніння на службі.
За даними видання, Стегній раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а у 2020 році був засуджений за крадіжку мобільного телефону, навушників та кредитної картки. Тоді він уклав із потерпілим угоду про примирення, тому отримав покарання у вигляді штрафу 850 гривень.
У травні 2020 року Стегній матюкав та штовхнув патрульного Національної гвардії біля однієї зі шкіл у Львові. Згідно з постановою Сихівського райсуду Львова, тоді його визнали винним у вчиненні адмінпорушення, однак не притягнули до відповідальності через закінчення строку накладення стягнення.
Що передувало?
- Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
- Унаслідок конфлікту у Львові постраждали двоє військових ТЦК та СП
- Президент Володимир Зеленський назвав напад на військових ТЦК у Львові "дуже поганою історією".
- Увечері 9 липня молодики, які напали на групу оповіщення ТЦК у Львові, перепросили. Їх розшукала
ветеранська спільнота Львова.
- Суд уже обрав запобіжний захід першому фігуранту справи про сутичку з поліцейськими та ТЦК у Львові — 23-річного Олега Гаврилова взяли під варту на 60 діб.
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Здається є і всі підстави для статті "масові безпорядки"