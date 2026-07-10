Чоловік, який під час сутички стрибав на авто ТЦК у Львові, виявився військовим, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти ідентифікували чоловіка, який ввечері 8 липня у Львові стрибав на автівці військовослужбовців ТЦК під час масового конфлікту. Це 28-річний військовий Роман Стегній. Йому найближчим часом планують оголосити підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про чоловіка?

"Я військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Зробив провину. Я вискочив на машину, перекинув. Більше такого не повториться. Шкодую. Я повернуся з відпустки і так само буду на полі бою", — каже Роман Стегній у відео, яке опублікував активіст Роман Юр’єв. Стегній перепрошує за те, що напередодні заліз на службовий автомобіль ТЦК та стрибав на ньому.

Як з'ясували журналісти "Слідство.Інфо", затриманий — Роман Стегній. До червня 2023 року він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, після чого перевівся до іншого підрозділу. У бригаді журналістам підтвердили факт його служби.

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Станом на початок червня 2026 року чоловік ще був військовослужбовцем. Це підтверджує постанова Городнянського райсуду Чернігівської області. Згідно з нею, 13 квітня 2026 року він був у стані алкогольного сп'яніння на службі.

За даними видання, Стегній раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а у 2020 році був засуджений за крадіжку мобільного телефону, навушників та кредитної картки. Тоді він уклав із потерпілим угоду про примирення, тому отримав покарання у вигляді штрафу 850 гривень.





У травні 2020 року Стегній матюкав та штовхнув патрульного Національної гвардії біля однієї зі шкіл у Львові. Згідно з постановою Сихівського райсуду Львова, тоді його визнали винним у вчиненні адмінпорушення, однак не притягнули до відповідальності через закінчення строку накладення стягнення.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: затримано чоловіка, - СБУ та Нацполіція. ФОТО