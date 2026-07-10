Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: 23-річного військового у СЗЧ Гаврилова взяли під варту на 60 діб

У Львові у суді обрали запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК, - його відправили під варту на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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Що просив прокурор?

Як повідомляється, підозрюваним є 23-річний Олег Гаврилов, солдат військової частини А0536, який з лютого перебуває у СЗЧ.

Прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова Іван Красницький клопотав про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без визначення розміру застави. Він аргументував це тим, що є ризики переховування підозрюваного від органів досудового розслідування і суду.

Крім того, є ризик, що Гаврилов вчинить інші правопорушення, адже підозрюваний ніде не працює, в нього відсутні джерела доходу, а також він підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень. До того ж, за його словами, досудове розслідування тільки нещодавно розпочали і є ризик впливу на свідків і перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

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Що просила адвокатка?

Натомість адвокатка підозрюваного Ольга Гук відповіла, що такі ризики є необґрунтованими, і закликала суд обрати для її підзахисного запобіжний захист у вигляді домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю. У випадку, якщо суд ухвалить рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вона попросила визначити заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Сам Гаврилов спершу визнав провину за обома статтями, проте уточнив, що заперечує той факт, що використовував спеціально пристосовані предмети. Втім, після огляду з місця події він визнав використання балончика. Чоловік заявив, що шкодує про вчинене.

Запобіжний захід

Суддя Софія Чорна обрала для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.