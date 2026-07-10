Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: 23-летнего военнослужащего из СОЧ взяли под стражу на 60 суток

Во Львове суд определил меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на полицейского во время конфликта с ТЦК, - его поместили под стражу на 60 суток без права на залог.

Об этом сообщает "Суспільне", передает "Цензор.НЕТ".

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Что просил прокурор?

Как сообщается, подозреваемым является 23-летний Олег Гаврилов, солдат воинской части А0536, который с февраля находится в СОЧ.

Прокурор Франковской окружной прокуратуры города Львова Иван Красницкий ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога. Он аргументировал это тем, что существуют риски укрытия подозреваемого от органов досудебного расследования и суда.

Кроме того, существует риск, что Гаврилов совершит другие правонарушения, ведь подозреваемый нигде не работает, у него отсутствуют источники дохода, а также он подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений. К тому же, по его словам, досудебное расследование началось совсем недавно, и существует риск оказания влияния на свидетелей и препятствования уголовному производству иным образом.

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Что просила адвокат?

В свою очередь адвокат подозреваемого Ольга Гук ответила, что такие риски являются необоснованными, и призвала суд избрать для ее подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста с применением средств электронного контроля. В случае, если суд примет решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, она попросила установить залог в размере 30 прожиточных минимумов.

Сам Гаврилов сначала признал вину по обеим статьям, однако уточнил, что оспаривает тот факт, что использовал специально приспособленные предметы. Впрочем, после осмотра места происшествия он признал использование баллончика. Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном.

Меры пресечения

Судья София Черная избрала для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.