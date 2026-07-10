Після нападу на групу оповіщення ТЦК у Львові затримали ще 4 людей, один із них військовий у СЗЧ, - Нацполіція

Правоохоронці та співробітники СБУ затримали ще чотирьох активних учасників конфлікту з групою оповіщення ТЦК, який стався на проспекті Червоної Калини у Львові. Серед затриманих є військовослужбовець, який, за даними слідства, самовільно залишив місце служби. Загалом у справі вже затримано п'ятьох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

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Нагадаємо, днями на проспекті Червоної Калини у Львові під час конфлікту між громадянами та групою оповіщення ТЦК невідомі чинили активний опір поліцейським, які виконували свої обов'язки. За фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, насильства щодо працівників правоохоронного органу та хуліганства було розпочато кримінальні провадження. Першого активного учасника подій поліцейські затримали 9 липня.

Затримано ще 4 осіб

Наразі в межах подальших слідчих та оперативних заходів поліція спільно зі Службою безпеки України затримала в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще чотирьох львів'ян. Один із них – військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби.

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Трьом чоловікам загрожує до 8 років

Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі Служби безпеки України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру трьом затриманим. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

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Військовому у СЗЧ загрожує до 10 років

Водночас, слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 2 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України щодо четвертого затриманого – 28-річного місцевого мешканця, який є військовослужбовцем ЗСУ.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Тривають необхідні слідчі дії під процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури. Вирішуються питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Ще одному активному учаснику подій на проспекті Червоної Калини, який напав на поліцейських та 9 липня був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання - до семи років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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