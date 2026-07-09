Зеленський про напад на військових ТЦК у Львові: Дуже погана історія

Президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.

Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція президента

"На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути", — заявив президент.

За його словами, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", –– додав Зеленський, вочевидь натякнувши на реформу мобілізації, яку анонсував Михайло Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: затримано чоловіка, - СБУ та Нацполіція. ФОТО

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб про конфлікт із ТЦК у Львові: Виправдання насильству немає. Має бути розслідування