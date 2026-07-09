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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Зеленський про напад на військових ТЦК у Львові: Дуже погана історія

зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.

Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція президента

"На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути", — заявив президент.

За його словами, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", –– додав Зеленський, вочевидь натякнувши на реформу мобілізації, яку анонсував Михайло Федоров.

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

  • близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
  • було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
  • учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
  • після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Львів (3314) мобілізація (3476) ТЦК та СП (1272) Львівська область (2829) Львівський район (298)
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Топ коментарі
+23
Погане ставлення не до людей у військовій формі, а до тих, які на думку людей її незаслужено носять
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09.07.2026 21:36 Відповісти
+18
У Трампа навчився? Сказв би ще про дуже поганих людей.. Дуже погана історія - то коли гамселять людей на вулицях, вбивають, катують, у ТЦК, у навчальних центрах і відправляють хворих на вірну смерть нездатних воювати, коли доходягу, що не можуть навіть іти, ведуть коридором смерті на вірну загибель, а в тому коридорі - треновані бики!
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09.07.2026 21:35 Відповісти
+16
І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Джерело: https://censor.net/ua/n4012709
.
Шо воно несе? До людей у військовій формі дуже гарне ставлення. А от до людоловів, які навіть обличчя ховають, коли "перевіряють документи" - ставлення вже гірше, ніж до тарганів.
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09.07.2026 21:39 Відповісти

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