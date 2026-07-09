Зеленський про напад на військових ТЦК у Львові: Дуже погана історія
Президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.
Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція президента
"На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути", — заявив президент.
За його словами, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", –– додав Зеленський, вочевидь натякнувши на реформу мобілізації, яку анонсував Михайло Федоров.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.
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Шо воно несе? До людей у військовій формі дуже гарне ставлення. А от до людоловів, які навіть обличчя ховають, коли "перевіряють документи" - ставлення вже гірше, ніж до тарганів.