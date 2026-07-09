Зеленский о нападении на военных ТЦК во Львове: Очень плохая история
Президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция президента
"На мой взгляд, это очень плохая история. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть", — заявил президент.
По его словам, он получил доклад о ситуации от министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Министерство внутренних дел будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства, а Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", — добавил Зеленский, явно намекнув на реформу мобилизации, которую анонсировал Михаил Федоров.
Что предшествовало?
Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
По информации полиции и Львовского областного ТЦК:
- около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
- был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
- после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
- участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
- после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.
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Шо воно несе? До людей у військовій формі дуже гарне ставлення. А от до людоловів, які навіть обличчя ховають, коли "перевіряють документи" - ставлення вже гірше, ніж до тарганів.