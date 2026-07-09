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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Зеленский о нападении на военных ТЦК во Львове: Очень плохая история

зеленський

Президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

"На мой взгляд, это очень плохая история. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть", — заявил президент.

По его словам, он получил доклад о ситуации от министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Министерство внутренних дел будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства, а Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", — добавил Зеленский, явно намекнув на реформу мобилизации, которую анонсировал Михаил Федоров.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24773) Львов (4691) мобилизация (3125) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (279)
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Топ комментарии
+23
Погане ставлення не до людей у військовій формі, а до тих, які на думку людей її незаслужено носять
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09.07.2026 21:36 Ответить
+18
У Трампа навчився? Сказв би ще про дуже поганих людей.. Дуже погана історія - то коли гамселять людей на вулицях, вбивають, катують, у ТЦК, у навчальних центрах і відправляють хворих на вірну смерть нездатних воювати, коли доходягу, що не можуть навіть іти, ведуть коридором смерті на вірну загибель, а в тому коридорі - треновані бики!
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09.07.2026 21:35 Ответить
+16
І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Джерело: https://censor.net/ua/n4012709
.
Шо воно несе? До людей у військовій формі дуже гарне ставлення. А от до людоловів, які навіть обличчя ховають, коли "перевіряють документи" - ставлення вже гірше, ніж до тарганів.
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09.07.2026 21:39 Ответить

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