Зеленский о нападении на военных ТЦК во Львове: Очень плохая история

Президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

"На мой взгляд, это очень плохая история. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть", — заявил президент.

По его словам, он получил доклад о ситуации от министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Министерство внутренних дел будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства, а Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", — добавил Зеленский, явно намекнув на реформу мобилизации, которую анонсировал Михаил Федоров.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.

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