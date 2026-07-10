После нападения на группу оповещения ТЦК во Львове задержали ещё 4 человека, один из них - военнослужащий СОЧ, - Нацполиция

Правоохранители и сотрудники СБУ задержали ещё четырёх активных участников конфликта с группой оповещения ТЦК, который произошёл на проспекте Красной Калины во Львове. Среди задержанных есть военнослужащий, который, по данным следствия, самовольно покинул место службы. Всего по делу уже задержаны пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Напомним, на днях на проспекте Красной Калины во Львове во время конфликта между гражданами и группой оповещения ТЦК неизвестные оказывали активное сопротивление полицейским, исполнявшим свои обязанности. По фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганства были возбуждены уголовные дела. Первого активного участника событий полицейские задержали 9 июля.

Задержаны еще 4 человека

В настоящее время в рамках дальнейших следственных и оперативных мероприятий полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще четырех жителей Львова. Один из них – военнослужащий, самовольно покинувший место службы.

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Трем мужчинам грозит до 8 лет

Досудебное расследование в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований) Уголовного кодекса Украины, проводят следователи Службы безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос о предъявлении подозрения трем задержанным. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

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Военному в СОЧ грозит до 10 лет

В то же время, следователи отдела полиции № 2 Львовского районного управления полиции № 2 проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 5 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины в отношении четвертого задержанного — 28-летнего местного жителя, являющегося военнослужащим ВСУ.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Продолжаются необходимые следственные действия под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры. Решаются вопросы о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении.

Еще одному активному участнику событий на проспекте Красной Калины, который напал на полицейских и 9 июля был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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