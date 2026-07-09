Молодые люди, устроившие стычку с ТЦК во Львове, извинились: один из них пообещал пойти в ВСУ. ВИДЕО

Сообщество ветеранов Львова разыскало группу молодых людей и подростков, которые накануне в Сыхове напали на военнослужащих РТЦК и СП и повредили их служебный автомобиль. Молодые люди извинились за свои действия.

Видео обнародовал военнослужащий ВСУ Антон Петровский, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты "воспитательной работы"

Как оказалось, один из участников конфликта — действующий военный, находящийся в отпуске. Другой — львовянин, который пообещал в течение месяца пройти подготовку и присоединиться к Силам обороны. Подростки-участники конфликта в конце видео скандировали "Слава ТЦК", извинились и пообещали больше так не поступать.

Ранее во Львовской ОВА сообщили, что установили личности участников нападения, а нескольких даже задержали.

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По словам ветерана Петровского, со всеми фигурантами конфликта была проведена серьезная "воспитательная беседа".

"Мы не позволим превратить Львов в планету восставших обезьян. Каждого рано или поздно найдем. Нашли и этих двух петухов, которые так браво прыгали по машинам ТЦК. Они признали свою вину. Не публикуем отдельные фрагменты "воспитательной" беседы с этими двумя петушками, чтобы ФБ не заблокировал. Правоохранители могут их отдельно паковать. Позади них — сиховские малолетки, которые участвовали во вчерашнем "восстании орангутангов" и добровольно согласились сегодня прийти на воспитательную беседу с ветеранами города Львова. Ищем тех, кто сдирал форму с военного. Им будет хуже. Но иначе нельзя", — написал он.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.

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