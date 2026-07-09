Молодики, які влаштували сутичку із ТЦК у Львові, перепросили: один із них пообіцяв піти до ЗСУ. ВIДЕО
Ветеранська спільнота Львова розшукала групу молодиків та підлітків, які напередодні на Сихові напали на військовослужбовців РТЦК та СП і понівечили їхній службовий автомобіль. Юнаки попросили вибачення за свої дії.
Відео оприлюднив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський, передає Цензор.НЕТ.
Результати "виховної роботи"
Як виявилось, один із учасників конфлікту — це чинний військовий, який перебуває у відпустці. Інший — львів’янин, який пообіцяв упродовж місяця пройти вишкіл і долучитися до Сил оборони. Підлітки-учасники конфлікту наприкінці відео проскандували "Слава ТЦК", попросили вибачення і пообіцяли більше так не робити.
Раніше у Львівській ОВА повідомили, що ідентифікували учасників нападу, а декількох навіть затримали.
За словами ветерана Петрівського, з усіма фігурантами конфлікту було проведено серйозну "виховну бесіду".
"Ми не дамо перетворити Львів на планету повсталих мавп. Кожного рано чи пізно знайдемо. Знайшли й цих двох кугутів, які так браво скакали по машинах ТЦК. Вони визнали вину. Не публікуємо окремі елементи "виховної" бесіди з цими двома кугутами, щоб ФБ не заблокував. Правоохоронці можуть їх окремо пакувати. Позаду них сихівські малолітки, які брали участь у вчорашньому "повстанні орангутангів" і добровільно погодились сьогодні прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем міста Львова. Шукаємо тих, хто здирав форму з військового. Їм буде гірше. Але інакше не можна", –– написав він.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут що, "слава ТЦК" змусили кричати? Це просто... я навіть не знаю, як це назвати.
Типу як у кацапів, яких чеченці хапають за шкірку й на камеру змушують казати: "Ахмат - сила"
Іспанський сором.