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Мужчина, который во время столкновения прыгал на машину ТЦК во Львове, оказался военным, — СМИ. ФОТО

Журналисты установили личность мужчины, который вечером 8 июля во Львове прыгал на автомобиле военнослужащих ТЦК во время массового конфликта. Это 28-летний военнослужащий Роман Стегний. В ближайшее время ему планируют предъявить подозрение по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об этом мужчине?

"Я военнослужащий, который приехал в отпуск. Совершил проступок. Я вскочил на машину, опрокинул её. Больше такого не повторится. Сожалею. Я вернусь из отпуска и так же буду на поле боя", — говорит Роман Стегний в видео, которое опубликовал активист Роман Юрьев. Стегний извиняется за то, что накануне залез на служебный автомобиль ТЦК и прыгал на нем.

СМИ узнали, что военный разгромил автомобиль ТЦК во Львове 8 июля

Как выяснили журналисты "Слідства.Інфо", задержанный — Роман Стегний. До июня 2023 года он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде, после чего перевелся в другое подразделение. В бригаде журналистам подтвердили факт его службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: 23-летнего военнослужащего из СЗЧ Гаврилова взяли под стражу на 60 суток

СМИ узнали, что военный разгромил автомобиль ТЦК во Львове 8 июля

По состоянию на начало июня 2026 года мужчина еще был военнослужащим. Это подтверждает постановление Городнянского райсуда Черниговской области. Согласно ему, 13 апреля 2026 года он находился в состоянии алкогольного опьянения на службе.

По данным издания, Стегний ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а в 2020 году был осужден за кражу мобильного телефона, наушников и кредитной карты. Тогда он заключил с потерпевшим соглашение о примирении, поэтому получил наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

СМИ узнали, что военный разгромил автомобиль ТЦК во Львове 8 июля
СМИ узнали, что военный разгромил автомобиль ТЦК во Львове 8 июля

В мае 2020 года Стегний ругался матом и толкнул патрульного Национальной гвардии возле одной из школ во Львове. Согласно постановлению Сиховского райсуда Львова, тогда его признали виновным в совершении административного правонарушения, однако не привлекли к ответственности в связи с истечением срока наложения взыскания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После нападения на группу оповещения ТЦК во Львове задержали еще 4 человека, один из них — военный в СЗЧ, — Нацполиция. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: задержан мужчина, — СБУ и Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Львов (4699) военнослужащие (6595) Слідство.Інфо (62) ТЦК (1217)
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Топ комментарии
+9
Загратувати військового, який обурився свавіллю, при тому нікого не вбив і не покалічив, коли вбивці Сахарука, Сопіна, Кашелюка і т.д., а також як мінімум десятків людей у 225, 425 та інших підрозділах, на волі і продовжують вбивати, калічити, займатись рекетом і коїти свавілля за вказівкою цієї влади.
Так переможемо!
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10.07.2026 19:09 Ответить
+7
Ідіот.
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10.07.2026 19:03 Ответить
+7
Спалено майно. Автівка і т.д.
Здається є і всі підстави для статті "масові безпорядки"
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10.07.2026 19:06 Ответить

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