Мужчина, который во время столкновения прыгал на машину ТЦК во Львове, оказался военным, — СМИ. ФОТО
Журналисты установили личность мужчины, который вечером 8 июля во Львове прыгал на автомобиле военнослужащих ТЦК во время массового конфликта. Это 28-летний военнослужащий Роман Стегний. В ближайшее время ему планируют предъявить подозрение по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Что известно об этом мужчине?
"Я военнослужащий, который приехал в отпуск. Совершил проступок. Я вскочил на машину, опрокинул её. Больше такого не повторится. Сожалею. Я вернусь из отпуска и так же буду на поле боя", — говорит Роман Стегний в видео, которое опубликовал активист Роман Юрьев. Стегний извиняется за то, что накануне залез на служебный автомобиль ТЦК и прыгал на нем.
Как выяснили журналисты "Слідства.Інфо", задержанный — Роман Стегний. До июня 2023 года он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде, после чего перевелся в другое подразделение. В бригаде журналистам подтвердили факт его службы.
По состоянию на начало июня 2026 года мужчина еще был военнослужащим. Это подтверждает постановление Городнянского райсуда Черниговской области. Согласно ему, 13 апреля 2026 года он находился в состоянии алкогольного опьянения на службе.
По данным издания, Стегний ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а в 2020 году был осужден за кражу мобильного телефона, наушников и кредитной карты. Тогда он заключил с потерпевшим соглашение о примирении, поэтому получил наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
В мае 2020 года Стегний ругался матом и толкнул патрульного Национальной гвардии возле одной из школ во Львове. Согласно постановлению Сиховского райсуда Львова, тогда его признали виновным в совершении административного правонарушения, однако не привлекли к ответственности в связи с истечением срока наложения взыскания.
Что предшествовало?
- Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
- В результате конфликта во Львове пострадали двое военнослужащих ТЦК и СП
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение на военных ТЦК во Львове "очень плохой историей".
- Вечером 9 июля молодые люди, напавшие на группу оповещения ТЦК во Львове, принесли извинения. Их разыскало
ветерановое сообщество Львова.
- Суд уже избрал меру пресечения первому фигуранту дела о столкновении с полицейскими и ТЦК во Львове — 23-летнего Олега Гаврилова взяли под стражу на 60 суток.
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Здається є і всі підстави для статті "масові безпорядки"