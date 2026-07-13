Група чоловіків пошкодила авто військових ТЦК та застосувала газовий балончик у Харкові: їх затримали. ФОТО

У Харкові п'ятеро чоловіків під час перевірки військово-облікових документів пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та застосували газовий балончик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

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Затримання та підозри

Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення. П’ятьох чоловіків затримали за підозрою у хуліганстві . Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, — чотири роки позбавлення волі.

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