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Новини Фото Конфлікт із ТЦК
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Група чоловіків пошкодила авто військових ТЦК та застосувала газовий балончик у Харкові: їх затримали. ФОТО

У Харкові п'ятеро чоловіків під час перевірки військово-облікових документів пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та застосували газовий балончик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

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У Харкові чоловіки пошкодили авто ТЦК
У Харкові чоловіки пошкодили авто ТЦК

Затримання та підозри

  • Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення. П’ятьох чоловіків затримали за підозрою у хуліганстві. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, — чотири роки позбавлення волі.

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Автор: 

Харків (6209) ТЦК та СП (1279) Харківська область (2980) Харківський район (1009)
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Топ коментарі
+14
Чоловік помер після кількох днів у Кременчуцькому ТЦК, - ДБР

Причиною смерті стали: закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. Удари наносилися тупим предметом.

Зараз ДБР встановлює всі обставини.
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13.07.2026 16:58 Відповісти
+12
"Фронтовики" засунули язика в дупу коли діючого військового примусили вибачатися перед ряженим у форму ЗСУ кікбоксером-людоловом.
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13.07.2026 17:24 Відповісти
+8
Може це 155 бригада на розбірку їхала, хтозна
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13.07.2026 16:54 Відповісти

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