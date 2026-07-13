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Новости Фото Конфликт с ТЦК
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Группа мужчин повредила автомобиль военных ТЦК и применила газовый баллончик в Харькове: их задержали. ФОТО

В Харькове пятеро мужчин во время проверки военно-учетных документов повредили служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и применили газовый баллончик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента

Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения.

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В Харькове мужчины повредили автомобиль ТЦК
В Харькове мужчины повредили автомобиль ТЦК

Задержание и подозрения

  • Правоохранители установили лиц, причастных к совершению правонарушения. Пятерых мужчин задержали по подозрению в хулиганстве. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — четыре года лишения свободы.

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Автор: 

Харьков (7960) ТЦК (1223) Харьковская область (2920) Харьковский район (991)
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Топ комментарии
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Чоловік помер після кількох днів у Кременчуцькому ТЦК, - ДБР

Причиною смерті стали: закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. Удари наносилися тупим предметом.

Зараз ДБР встановлює всі обставини.
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13.07.2026 16:58 Ответить
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"Фронтовики" засунули язика в дупу коли діючого військового примусили вибачатися перед ряженим у форму ЗСУ кікбоксером-людоловом.
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13.07.2026 17:24 Ответить
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брешуть, бусік під шлагбаум не проліз.
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13.07.2026 17:00 Ответить

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