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Группа мужчин повредила автомобиль военных ТЦК и применила газовый баллончик в Харькове: их задержали. ФОТО
В Харькове пятеро мужчин во время проверки военно-учетных документов повредили служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и применили газовый баллончик.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения.
Задержание и подозрения
- Правоохранители установили лиц, причастных к совершению правонарушения. Пятерых мужчин задержали по подозрению в хулиганстве. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — четыре года лишения свободы.
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