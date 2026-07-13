Группа мужчин повредила автомобиль военных ТЦК и применила газовый баллончик в Харькове: их задержали. ФОТО

В Харькове пятеро мужчин во время проверки военно-учетных документов повредили служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и применили газовый баллончик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальнику Могилев-Подольского РТЦК сообщили о подозрении в фиктивном внесении мобилизованных в систему "Оберег": в областном терцентре прокомментировали. ФОТО





Задержание и подозрения

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению правонарушения. Пятерых мужчин задержали по подозрению в хулиганстве. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — четыре года лишения свободы.

Читайте также: Мужчина, который во время столкновения прыгал на автомобиль ТЦК во Львове, оказался военным, — СМИ. ФОТО