На Днепропетровщине сократят запасы топлива из-за ударов РФ и введут правила для обеспечения безопасности людей

В Днепропетровской области на АЗС сократят запасы топлива, чтобы минимизировать убытки от возможных российских атак. Также на заправках появятся мобильные укрытия, а полиция будет помогать избегать скопления автомобилей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Таким образом, операторы АЗС будут хранить меньше бензина и дизельного топлива в подземных резервуарах, чтобы уменьшить последствия вероятных вражеских ударов.

Ганжа подчеркнул, что ситуация с топливом в Днепропетровской области остается вполне стабильной. Власти отработали алгоритм действий на случай перебоев: при необходимости топливо будут оперативно доставлять бензовозами или развернут мобильные автозаправочные станции.

На заправках также устанавливаются мобильные укрытия и вводится обязательное оповещение об угрозе обстрелов.

Во время воздушной тревоги все посетители и работники будут обязаны покинуть территорию АЗС. За соблюдением этого правила будут следить полицейские экипажи.

Правоохранители будут дополнительно патрулировать территорию и не допускать большого скопления людей и автомобилей.

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