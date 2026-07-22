На Днепропетровщине сократят запасы топлива из-за ударов РФ и введут правила для обеспечения безопасности людей
В Днепропетровской области на АЗС сократят запасы топлива, чтобы минимизировать убытки от возможных российских атак. Также на заправках появятся мобильные укрытия, а полиция будет помогать избегать скопления автомобилей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Таким образом, операторы АЗС будут хранить меньше бензина и дизельного топлива в подземных резервуарах, чтобы уменьшить последствия вероятных вражеских ударов.
Ганжа подчеркнул, что ситуация с топливом в Днепропетровской области остается вполне стабильной. Власти отработали алгоритм действий на случай перебоев: при необходимости топливо будут оперативно доставлять бензовозами или развернут мобильные автозаправочные станции.
На заправках также устанавливаются мобильные укрытия и вводится обязательное оповещение об угрозе обстрелов.
Во время воздушной тревоги все посетители и работники будут обязаны покинуть территорию АЗС. За соблюдением этого правила будут следить полицейские экипажи.
Правоохранители будут дополнительно патрулировать территорию и не допускать большого скопления людей и автомобилей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль