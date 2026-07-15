Роботу АЗС під час повітряної тривоги заборонили в Коростенському районі Житомирщини, - ОВА

На території Коростенського району Житомирської області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні підписав Наказ начальника Житомирської обласної військової адміністрації про заборону роботи автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги", - написав він.

Бунечко наголосив, що ворожі атаки останніх днів на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області, чиє життя та здоров'я є найвищим пріоритетом.

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"Саме тому відсьогодні усі автозаправні станції на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припинити роботу та вжити усіх необхідних заходів для евакуації працівників та відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць", - додав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували одну з АЗС у Малинській громаді в Житомирській області, унаслідок чого поранень дістали дві людини.

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