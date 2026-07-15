Работу АЗС во время воздушной тревоги запретили в Коростенском районе на Житомирщине, — ОВА
На территории Коростенского района Житомирской области запретили работу автозаправочных станций во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня подписал приказ начальника Житомирской областной военной администрации о запрете работы автозаправочных станций на территории Коростенского района во время воздушной тревоги", — написал он.
Бунечко подчеркнул, что вражеские атаки последних дней на топливную инфраструктуру севера Житомирской области свидетельствуют о повышении опасности для жителей области, чья жизнь и здоровье являются высшим приоритетом.
"Именно поэтому с сегодняшнего дня все автозаправочные станции на территории Коростенского района во время воздушной тревоги должны прекратить работу и принять все необходимые меры для эвакуации работников и посетителей в ближайшие укрытия или другие безопасные места", — добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали одну из АЗС в Малинской громаде в Житомирской области, вследствие чего ранения получили два человека.
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