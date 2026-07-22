Россияне дважды атаковали АЗС в Харькове: есть пострадавшие, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Сегодня, 22 июня, российские войска дважды обстреляли АЗС в Харькове, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в результате первой атаки FPV-дроном по АЗС сообщалось о пяти пострадавших. У них диагностирована острая стрессовая реакция. Им оказана вся необходимая помощь.
Сообщалось, что загорелась топливораздаточная колонка. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Днем россияне во второй раз атаковали автозаправочную станцию в черте Харькова с помощью FPV-дрона.
В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовой автомобиль на общей площади 20 кв. м.
По предварительным данным, пострадала 22-летняя женщина, у которой развилась острая реакция на стресс.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Отмечается, что на месте происшествия работали подразделения ГСЧС, а также медики и полицейские.
Последствия атак
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