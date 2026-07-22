Россияне дважды атаковали АЗС в Харькове: есть пострадавшие, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, российские войска дважды обстреляли АЗС в Харькове, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в результате первой атаки FPV-дроном по АЗС сообщалось о пяти пострадавших. У них диагностирована острая стрессовая реакция. Им оказана вся необходимая помощь.

Сообщалось, что загорелась топливораздаточная колонка. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

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Днем россияне во второй раз атаковали автозаправочную станцию в черте Харькова с помощью FPV-дрона.

В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовой автомобиль на общей площади 20 кв. м.

По предварительным данным, пострадала 22-летняя женщина, у которой развилась острая реакция на стресс.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Отмечается, что на месте происшествия работали подразделения ГСЧС, а также медики и полицейские.

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Последствия атак













