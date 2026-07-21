Ворожі ДРГ знизили активність на Сумщині, однак тривають інтенсивні обстріли, - речник НГУ Музичук

На північному прикордонні України та Північно-Слобожанському напрямку спостерігається зміна тактики окупантів. Ворог зменшив активність диверсійно-розвідувальних груп, проте суттєво наростив інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів, зокрема по обласному центру.

Про ситуацію в регіоні повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію вздовж державного кордону. Окупанти періодично проводять демонстраційні дії та намагаються засилати ДРГ, однак останнім часом їхня активність дещо знизилася.

Водночас щільність обстрілів залишається вкрай високою:

Підрозділи Нацгвардії та ДПСУ фіксують постійні удари з артилерії та авіації.

Найбільше від ворожого вогню зараз потерпають Юнаківська громада та напрямок Шостки.

Попри зниження активності ДРГ на лінії кордону, ситуація в самих Сумах суттєво ускладнилася. Окупанти почали системно нищити місто авіабомбами та новими технологічними дронами.

Із початку червня 2026 року по Сумах зафіксовано вже 70 прильотів керованих авіабомб. Для порівняння - за всі попередні п'ять місяців року їх було лише чотири.

Починаючи з травня, росіяни здійснили понад 50 атак FPV-дронами на оптоволокні, проти яких звичайні засоби радіоелектронної боротьби є малоефективними.

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