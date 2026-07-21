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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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Атака РФ на Суми: спалахнув будинок та ТЦ, рятувальники потрапили під повторний обстріл. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали серії ударів по Сумах та атакували рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, реактивний БпЛА окупантів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них - 4 дитини.

Удар по ТЦ

За даними рятувальників, через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.

Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.

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Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу

"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголошують у ДСНС.

Також читайте: Окупанти скинули на Суми п’ять КАБів: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала житловий сектор Сум: серед поранених є діти, спалахнула масштабна пожежа.

Автор: 

обстріл (35231) пожежа (4530) Сумська область (4911) Суми (1169) ДСНС (5417) Сумський район (680)
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