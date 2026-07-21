Атака РФ на Суми: спалахнув будинок та ТЦ, рятувальники потрапили під повторний обстріл. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали серії ударів по Сумах та атакували рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, реактивний БпЛА окупантів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них - 4 дитини.

Удар по ТЦ

За даними рятувальників, через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.



Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.

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"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголошують у ДСНС.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала житловий сектор Сум: серед поранених є діти, спалахнула масштабна пожежа.