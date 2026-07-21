Атака РФ на Суми: спалахнув будинок та ТЦ, рятувальники потрапили під повторний обстріл. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ завдали серії ударів по Сумах та атакували рятувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, реактивний БпЛА окупантів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них - 4 дитини.
Удар по ТЦ
За даними рятувальників, через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.
Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.
"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголошують у ДСНС.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала житловий сектор Сум: серед поранених є діти, спалахнула масштабна пожежа.
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