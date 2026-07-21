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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Атака РФ на Сумы: загорелся дом и ТЦ, спасатели попали под повторный обстрел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли серию ударов по Сумам и атаковали спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, реактивный БПЛА оккупантов попал в 9-этажный жилой дом. Пожар возник на первом этаже. Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки. В результате удара пострадали 6 человек, среди них — 4 ребенка.

Удар по ТЦ

По данным спасателей, из-за вражеского обстрела возник масштабный пожар в торговом центре. Как только спасатели приступили к тушению, враг нанес повторные удары. Во время одной из атак был уничтожен служебный автомобиль и повреждено одно транспортное средство ГСЧС.

Также подверглась обстрелу придомовая территория. Загорелись два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар.

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Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела

"Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных ударов, сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атак и оказывают помощь людям", — отмечают в ГСЧС.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала жилой сектор Сум: среди раненых есть дети, вспыхнул масштабный пожар.

Автор: 

обстрел (33860) пожар (6083) Сумская область (4358) Сумы (1416) ГСЧС (5269) Сумский район (670)
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