РФ атаковала жилой сектор Сум: среди раненых есть дети, вспыхнул масштабный пожар (обновлено). ФОТО

Вечером российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по жилому району Сум, вследствие чего был поврежден многоэтажный дом и есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

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Удар по жилому дому и пострадавшие

По предварительным данным, враг применил реактивный беспилотник, который попал в жилой многоэтажный дом.

"Предварительно, враг применил реактивный БПЛА. Вследствие попадания поврежден многоэтажный жилой дом", — написал Григоров.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Глава ОГА отметил, что сохраняется угроза повторных ударов. Он призвал жителей находиться в безопасных местах и не приближаться к месту попадания.

По его словам, число пострадавших возросло до трёх. Среди них женщина и двое детей.

Одного ребенка доставили в больницу, информация о его состоянии уточняется. Другому ребенку и женщине оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Обновленная информация

Впоследствии руководитель ОВА уточнивл, что вследствие удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажки в Сумах пострадали двое взрослых и четверо детей.

"В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации", - написал он.

Григоров также рассказал, что после первого вражеского удара было еще два удара – в том же районе города. Вследствие одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра.

Фото: Олег Григоров | Сумская ОГА

Днем ранее рашисты сбросили на Сумы 7 КАБ: трое раненых, погиб мужчина.

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