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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 20 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Атака беспилотников

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 19 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:31 — БПЛА в районе Сум.

В 18:42 — БПЛА на юге Одесской области (Вилково) с акватории Черного моря.

В 19:14 — реактивный БПЛА курсом на Татарбунары.

В 19:26 — реактивный БПЛА курсом на Харьковскую область, курс северо-западный (мимо населённого пункта Барвинково).

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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