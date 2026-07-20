Россия атакует Украину вечером 20 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 19 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:31 — БПЛА в районе Сум.
В 18:42 — БПЛА на юге Одесской области (Вилково) с акватории Черного моря.
В 19:14 — реактивный БПЛА курсом на Татарбунары.
В 19:26 — реактивный БПЛА курсом на Харьковскую область, курс северо-западный (мимо населённого пункта Барвинково).
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль