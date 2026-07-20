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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 20 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 19 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:31 - БпЛА в районі Сум.

О 18:42 - БпЛА на південь Одещини (Вилкове) з акваторії Чорного моря.

О 19:14 - Реактивний БпЛА курсом на Татарбунари.

О 19:26 - Реактивний БпЛА курсом на Харківщину, курс північно-західний (повз н.п.Барвінкове).

Оновлена інформація

О 19:40 - БпЛА на південь Одещини (Вилкове) з акваторії Чорного моря.

О 19:50 - БпЛА в напрямку Херсона.

О 20:15 - Харківщина: реактивний БпЛА повз Балаклію курсом на Ізюм.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Одеса оголосила 21 липня Днем жалоби

Автор: 

безпілотник БпЛА (6126) обстріл (35213) атака (1852) Шахед (2347)
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