РФ атакує Україну увечері 20 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 19 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:31 - БпЛА в районі Сум.
О 18:42 - БпЛА на південь Одещини (Вилкове) з акваторії Чорного моря.
О 19:14 - Реактивний БпЛА курсом на Татарбунари.
О 19:26 - Реактивний БпЛА курсом на Харківщину, курс північно-західний (повз н.п.Барвінкове).
Оновлена інформація
О 19:40 - БпЛА на південь Одещини (Вилкове) з акваторії Чорного моря.
О 19:50 - БпЛА в напрямку Херсона.
О 20:15 - Харківщина: реактивний БпЛА повз Балаклію курсом на Ізюм.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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