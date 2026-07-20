РФ атакувала житловий сектор Сум: серед поранених є діти, спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська ввечері завдали удару реактивним безпілотником по житловому сектору Сум, унаслідок чого пошкоджено багатоповерховий будинок і є постраждалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Телеграмі.

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Удар по житловому будинку та постраждалі

За попередніми даними, ворог застосував реактивний безпілотник, який влучив у житловий багатоповерховий будинок.

"Попередньо, ворог застосував реактивний БпЛА. Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок", - написав Григоров.

На місці події працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Начальник ОВА зазначив, що зберігається загроза повторних ударів. Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях та не наближатися до місця влучання.

За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них жінка та двоє дітей.

Одну дитину доставили до лікарні, інформація про її стан уточнюється. Іншій дитині та жінці медичну допомогу надали без госпіталізації.

Оновлена інформація

Згодом керівник ОВА уточнив, що внаслідок удару російського реактивного БпЛА біля багатоповерхівки у Сумах постраждали двоє дорослих і четверо дітей

"У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Ушкодження не важкі. Іншим постраждалим надали допомогу без госпіталізації", - написав він.

Григоров також розповів, що після першого ворожого удару були ще два удари – в тому ж районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру.

Оновлена інформація

О 23:40 Григоров показав відео масштабної пожежі в торговельному центрі.

За його словами, від моменту влучання ліквідація наслідків ускладнена через постійні повторні атаки. Ворожі безпілотники продовжують перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб.

Ворог уже неодноразово завдавав повторних ударів по місцях, де тривала ліквідація. Роботи можуть проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації.



"Масштаби руйнувань значні. Але найцінніше – людські життя. Саме їх маємо насамперед уберегти", - додав очільник ОВА.

Фото: Олег Григоров | Сумська ОВА

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