Вражеские ДРГ снизили активность на Сумщине, но продолжаются интенсивные обстрелы, - спикер НГУ Музычук

На северной границе Украины и в Северо-Слобожанском направлении наблюдается изменение тактики оккупантов. Враг снизил активность диверсионно-разведывательных групп, однако существенно увеличил интенсивность авиационных и артиллерийских ударов, в частности по областному центру.

О ситуации в регионе сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

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По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию вдоль государственной границы. Оккупанты периодически проводят демонстрационные действия и пытаются засылать ДРГ, однако в последнее время их активность несколько снизилась.

В то же время интенсивность обстрелов остается крайне высокой:

Подразделения Нацгвардии и ГПСУ фиксируют постоянные удары артиллерии и авиации.

Больше всего от вражеского огня сейчас страдают Юнаковская громада и направление Шостки.

Несмотря на снижение активности ДРГ на линии границы, ситуация в самих Сумах существенно осложнилась. Оккупанты начали систематически разрушать город авиабомбами и новыми технологичными дронами.

С начала июня 2026 года в Сумах зафиксировано уже 70 попаданий управляемых авиабомб. Для сравнения - за все предыдущие пять месяцев года их было всего четыре.

Начиная с мая, россияне совершили более 50 атак FPV-дронами на оптоволокно, против которых обычные средства радиоэлектронной борьбы малоэффективны.

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