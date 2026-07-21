Вражеские ДРГ снизили активность на Сумщине, но продолжаются интенсивные обстрелы, - спикер НГУ Музычук
На северной границе Украины и в Северо-Слобожанском направлении наблюдается изменение тактики оккупантов. Враг снизил активность диверсионно-разведывательных групп, однако существенно увеличил интенсивность авиационных и артиллерийских ударов, в частности по областному центру.
О ситуации в регионе сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.
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По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию вдоль государственной границы. Оккупанты периодически проводят демонстрационные действия и пытаются засылать ДРГ, однако в последнее время их активность несколько снизилась.
В то же время интенсивность обстрелов остается крайне высокой:
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Подразделения Нацгвардии и ГПСУ фиксируют постоянные удары артиллерии и авиации.
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Больше всего от вражеского огня сейчас страдают Юнаковская громада и направление Шостки.
Несмотря на снижение активности ДРГ на линии границы, ситуация в самих Сумах существенно осложнилась. Оккупанты начали систематически разрушать город авиабомбами и новыми технологичными дронами.
С начала июня 2026 года в Сумах зафиксировано уже 70 попаданий управляемых авиабомб. Для сравнения - за все предыдущие пять месяцев года их было всего четыре.
Начиная с мая, россияне совершили более 50 атак FPV-дронами на оптоволокно, против которых обычные средства радиоэлектронной борьбы малоэффективны.
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