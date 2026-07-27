Синегубов опроверг информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава

В Харьковской области опровергли информацию об отсутствии работающих автозаправок на трассе в Полтаву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Ситуация с топливом в регионе

По словам Синегубова, распространенная информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что дефицита топлива в области нет, а АЗС продолжают работать.

"Информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной работающей заправки, не соответствует действительности. Дефицита топлива в регионе нет", — отметил он.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил о якобы уничтожении всех АЗС на этом направлении.

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