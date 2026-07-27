Синегубов опроверг информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава
В Харьковской области опровергли информацию об отсутствии работающих автозаправок на трассе в Полтаву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Ситуация с топливом в регионе
По словам Синегубова, распространенная информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что дефицита топлива в области нет, а АЗС продолжают работать.
"Информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной работающей заправки, не соответствует действительности. Дефицита топлива в регионе нет", — отметил он.
Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил о якобы уничтожении всех АЗС на этом направлении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль