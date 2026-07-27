РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости Атаки дронов на АЗС
944 6

Синегубов опроверг информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава

Олег Синегубов опроверг информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков – Полтава

В Харьковской области опровергли информацию об отсутствии работающих автозаправок на трассе в Полтаву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с топливом в регионе

По словам Синегубова, распространенная информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что дефицита топлива в области нет, а АЗС продолжают работать.

"Информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной работающей заправки, не соответствует действительности. Дефицита топлива в регионе нет", — отметил он.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил о якобы уничтожении всех АЗС на этом направлении.

Читайте также: АЗС в прифронтовых регионах могут признать объектами критической инфраструктуры, – ОП

Автор: 

АЗС (495) атака (1841) Синегубов Олег (575) горючее (125) Харьковская область (3005)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 