АЗС в прифронтовых регионах могут признать объектами критической инфраструктуры, – ОП
Автозаправочные станции в прифронтовых областях могут получить статус объектов критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита, который провел выездное совещание в Сумской области с участием руководства области, органов местного самоуправления, военного командования и других.
Визит на Сумщину
С докладами выступили представители Сил обороны, а также структур, задействованных в обеспечении функционирования региона и ликвидации последствий последних массированных атак.
Антидроновая защита на Сумщине
Россия атакует АЗС, крупные продовольственные магазины, гражданский транспорт на дорогах, жилые кварталы и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность громад.
Учитывая изменение обстановки, дополнительно наращиваем антидроновую защиту. В Сумской области силами ОВА и громад антидроновыми сетками уже защищено более 400 километров дорог. Еще несколько сотен километров — на стадии обустройства. Работа ведется круглосуточно.
АЗС в прифронтовых регионах — объекты критической инфраструктуры
- Обсудили возможность определения АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы на их защиту и обеспечить бесперебойную работу.
- ОВА получили поручение совместно с общинами увеличить объемы финансового и материально-технического обеспечения действующих, новых, расширенных подразделений ПВО в регионе, в частности экипажей БПЛА, мобильных огневых групп и т. д.
- Совместно с военными мы готовим отдельный пакет решений по дополнительной защите воздушного пространства.
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