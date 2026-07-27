АЗС у прифронтових регіонах можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури, – ОП

Автозаправні станції у прифронтових областях можуть отримати статус об’єктів критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, який провів виїзну нараду на Сумщині із залученням керівництва області, місцевого самоврядування, військового командування та інших.

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Візит на Сумщину

Доповідали представники Сил оборони, а також структур, залучених до забезпечення функціонування регіону і ліквідації наслідків останніх масованих атак.

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Антидроновий захист на Сумщині

Росія атакує АЗС, великі продовольчі магазини, цивільний транспорт на дорогах, житлові квартали та інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад.

Ураховуючи зміну обстановки, додатково нарощуємо антидроновий захист. На Сумщині силами ОВА та громад антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг. Ще декілька сотень кілометрів — на стадії облаштування. Робота триває цілодобово.

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АЗС у прифронтових регіонах - обʼєкти критичної інфраструктури

Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах обʼєктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу.

ОВА отримали доручення спільно з громадами збільшити обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення чинних, нових, розширених підрозділів ППО в регіоні, зокрема екіпажів БпАК, мобільних вогневих груп тощо.

Спільно з військовими готуємо окремий пакет рішень щодо додаткового захисту неба.

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