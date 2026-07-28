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Последствия ударов РФ по Днепропетровщине и Харьковщине: есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли десятки ударов по Днепропетровской и Харьковской областям. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область: ранен мужчина, повреждены АЗС, дома и предприятие

За прошедшие сутки российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов ранения получил 59-летний мужчина, также повреждены жилые дома, автозаправочная станция, предприятие и другие объекты, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Больше всего обстрелов пришлось на Никопольский район. Оккупанты обстреливали артиллерией и FPV-дронами Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую, Покровскую и Томаковскую громады.

В Марганце ранения получил 59-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

В результате атак повреждены магазин, автозаправочная станция, агропредприятие, многоквартирный и частный дома, автомобиль и другое предприятие.

В Синельниковском районе из-за удара FPV-дрона по Покровской громаде возник пожар.

В Верховцевской громаде Каменского района в результате атаки беспилотника также произошел пожар. Повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, пожар возник в Вербковской громаде Павлоградского района. Информации о пострадавших в результате этих атак не поступало.

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Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

На Харьковщине под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов: погиб человек, еще 14 пострадали

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 18 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 14 пострадали, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 27 июля российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Киевском районе Харькова. В результате атаки транспортное средство загорелось, ранения получили два человека. Еще двое людей — 67-летний мужчина и 28-летняя женщина — перенесли острую стрессовую реакцию.

Враг обстрелял автомобиль в Харькове
Враг обстрелял автомобиль в Харькове

В Балаклее погиб 58-летний мужчина, еще восемь человек получили ранения. В Лозовой ранены мужчины в возрасте 63 и 56 лет.

Также медицинскую помощь оказали 77-летней женщине, пострадавшей во время обстрела поселка Шевченково 21 июля, и 67-летнему мужчине, который 26 июля получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета в Казачьей Лопани.

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частные дома, хозяйственные постройки, четыре АЗС и три гаража.

В Изюмском районе повреждены электросети, административное здание, медицинское учреждение, магазины, автобус, десять автомобилей, складские помещения, автозаправочная станция и частные дома.

В Купянском районе повреждены частный дом и автомобиль, в Харьковском — почтовый терминал и автомобили, в Лозовском — железнодорожная инфраструктура, а в Чугуевском — гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и автомобиль.

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Автор: 

Марганец (106) обстрел (34583) Харьков (8207) Балаклея (292) Днепропетровская область (5560) Харьковская область (3010) Каменский район (49) Никопольский район (854) Павлоградский район (175) Синельниковский район (592) Изюмский район (260) Харьковский район (1031)
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