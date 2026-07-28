Последствия ударов РФ по Днепропетровщине и Харьковщине: есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли десятки ударов по Днепропетровской и Харьковской областям. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область: ранен мужчина, повреждены АЗС, дома и предприятие

За прошедшие сутки российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов ранения получил 59-летний мужчина, также повреждены жилые дома, автозаправочная станция, предприятие и другие объекты, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Больше всего обстрелов пришлось на Никопольский район. Оккупанты обстреливали артиллерией и FPV-дронами Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую, Покровскую и Томаковскую громады.

В Марганце ранения получил 59-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

В результате атак повреждены магазин, автозаправочная станция, агропредприятие, многоквартирный и частный дома, автомобиль и другое предприятие.

В Синельниковском районе из-за удара FPV-дрона по Покровской громаде возник пожар.

В Верховцевской громаде Каменского района в результате атаки беспилотника также произошел пожар. Повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, пожар возник в Вербковской громаде Павлоградского района. Информации о пострадавших в результате этих атак не поступало.

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На Харьковщине под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов: погиб человек, еще 14 пострадали

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 18 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 14 пострадали, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 27 июля российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Киевском районе Харькова. В результате атаки транспортное средство загорелось, ранения получили два человека. Еще двое людей — 67-летний мужчина и 28-летняя женщина — перенесли острую стрессовую реакцию.





В Балаклее погиб 58-летний мужчина, еще восемь человек получили ранения. В Лозовой ранены мужчины в возрасте 63 и 56 лет.

Также медицинскую помощь оказали 77-летней женщине, пострадавшей во время обстрела поселка Шевченково 21 июля, и 67-летнему мужчине, который 26 июля получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета в Казачьей Лопани.

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частные дома, хозяйственные постройки, четыре АЗС и три гаража.

В Изюмском районе повреждены электросети, административное здание, медицинское учреждение, магазины, автобус, десять автомобилей, складские помещения, автозаправочная станция и частные дома.

В Купянском районе повреждены частный дом и автомобиль, в Харьковском — почтовый терминал и автомобили, в Лозовском — железнодорожная инфраструктура, а в Чугуевском — гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и автомобиль.

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