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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг нанес удар по Днепру: возник пожар. В области ранен ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы. Утром 27 июля оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате атаки на территории частного домовладения возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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По словам главы ОГА, взрывной волной выбиты окна в нескольких многоэтажных домах в областном центре.

Также повреждены автомобили и магазин.

В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российского удара.

Днепропетровская область
Днепропетровская область

В Никопольском районе пострадал 6-летний мальчик

Больше всего за сутки пострадал Никопольский район. Под ударами оказались Никополь и Марганецкая громада.

В результате обстрелов ранения получили два человека, среди которых 6-летний мальчик. Также пострадала 59-летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно.

Оккупанты повредили детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хлебный киоск.

В Синельниковском районе повреждены гимназия и предприятие

В Синельниковском районе российские войска нанесли удары по райцентру, Васильковской и Дубовиковской громадам.

В результате атак повреждены здание гимназии, предприятие и частный жилой дом.

В Павлограде возник пожар

В Павлограде из-за российской атаки произошел пожар.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях уточняется.

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Удары по Днепропетровской области
Удары по Днепропетровской области
Удары по Днепропетровской области

Автор: 

Днепр (4773) обстрел (34570) Павлоград (246) Никополь (1426) Днепропетровская область (5557) Днепровский район (453) Никопольский район (851) Павлоградский район (175) Синельниковский район (591)
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