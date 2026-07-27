Враг нанес удар по Днепру: возник пожар. В области ранен ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы. Утром 27 июля оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате атаки на территории частного домовладения возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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По словам главы ОГА, взрывной волной выбиты окна в нескольких многоэтажных домах в областном центре.

Также повреждены автомобили и магазин.

В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российского удара.





В Никопольском районе пострадал 6-летний мальчик

Больше всего за сутки пострадал Никопольский район. Под ударами оказались Никополь и Марганецкая громада.

В результате обстрелов ранения получили два человека, среди которых 6-летний мальчик. Также пострадала 59-летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно.

Оккупанты повредили детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хлебный киоск.

В Синельниковском районе повреждены гимназия и предприятие

В Синельниковском районе российские войска нанесли удары по райцентру, Васильковской и Дубовиковской громадам.

В результате атак повреждены здание гимназии, предприятие и частный жилой дом.

В Павлограде возник пожар

В Павлограде из-за российской атаки произошел пожар.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях уточняется.

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