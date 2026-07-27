Ворог завдав удару по Дніпру: виникла пожежа. В області - загинула жінка, поранено дитину (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовані авіабомби. Вранці 27 липня окупанти завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За словами очільника ОВА, вибуховою хвилею вибито вікна у кількох багатоповерхових будинках в обласному центрі.

Також пошкоджено автомобілі та магазин.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російського удару.





На Нікопольщині постраждав 6-річний хлопчик

Найбільше за добу постраждала Нікопольщина. Під ударами опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей, серед яких 6-річний хлопчик. Також постраждала 59-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

Окупанти пошкодили дитячий садок, об'єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, а також хлібний кіоск.

На Синельниківщині пошкоджені гімназія та підприємство

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по райцентру, Васильківській та Дубовиківській громадах.

Внаслідок атак пошкоджено будівлю гімназії, підприємство та приватний житловий будинок.

В обласній прокуратурі повідомили, що уночі в районі внаслідок ударів із застосуванням КАБ загинула жінка.

У Павлограді виникла пожежа

У Павлограді через російську атаку сталася пожежа.

Інформація щодо масштабів руйнувань та інших можливих наслідків уточнюється.

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