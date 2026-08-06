В Марганце на Днепропетровщине уже несколько суток отсутствует снабжение питьевой водой: авария на магистральном водопроводе. ФОТОрепортаж
В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области в течение нескольких суток отсутствует снабжение питьевой водой.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
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"Это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также неполной и несвоевременной реакции ответственных должностных лиц. Суровые выводы будут сделаны в ближайшее время", — говорится в сообщении.
По словам премьера, вчера поздно вечером состоялся доклад главы ОГА Ганжи и представителей ответственных министерств.
"Поставил задачу принять неотложные меры, которые ускорят ремонт оборудования на магистральном водопроводе, обеспечат подачу технической воды и доставку питьевой воды местному населению.
Ожидаю от главы ОГА полной вовлеченности и решения проблемы обеспечения жителей водой уже сегодня.
Все необходимые службы и ведомства получили распоряжение. Со вчерашнего дня процесс восстановления водоснабжения лично координирует министр инфраструктуры Николай Калашник", — добавил он.
Работы
Позже глава ОВА Ганжа заявил, что сейчас продолжаются работы, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение в Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской громадах.
В области работает оперативный штаб.
"Покров уже снабдили технической водой. В Марганце работают 8 скважин с питьевой водой. Утром в разных районах города устанавливаем дополнительные емкости с водой.
В Червоногригорьевскую громаду при поддержке гуманитарных организаций уже доставили более 33 тонн бутылированной питьевой воды. Подвоз продолжается", – добавил он.
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