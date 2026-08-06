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Новости Фото Проблемы с водоснабжением
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В Марганце на Днепропетровщине уже несколько суток отсутствует снабжение питьевой водой: авария на магистральном водопроводе. ФОТОрепортаж

В Марганце нет питьевой воды уже несколько суток: подробности от Корецкого

В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области в течение нескольких суток отсутствует снабжение питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также неполной и несвоевременной реакции ответственных должностных лиц. Суровые выводы будут сделаны в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По словам премьера, вчера поздно вечером состоялся доклад главы ОГА Ганжи и представителей ответственных министерств.

"Поставил задачу принять неотложные меры, которые ускорят ремонт оборудования на магистральном водопроводе, обеспечат подачу технической воды и доставку питьевой воды местному населению.

Ожидаю от главы ОГА полной вовлеченности и решения проблемы обеспечения жителей водой уже сегодня.

Все необходимые службы и ведомства получили распоряжение. Со вчерашнего дня процесс восстановления водоснабжения лично координирует министр инфраструктуры Николай Калашник", — добавил он.

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Работы

Позже глава ОВА Ганжа заявил, что сейчас продолжаются работы, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение в Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской громадах.

В области работает оперативный штаб.

"Покров уже снабдили технической водой. В Марганце работают 8 скважин с питьевой водой. Утром в разных районах города устанавливаем дополнительные емкости с водой.

В Червоногригорьевскую громаду при поддержке гуманитарных организаций уже доставили более 33 тонн бутылированной питьевой воды. Подвоз продолжается", – добавил он.

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У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького
У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького
У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького

Автор: 

Марганец (109) водоснабжение (788) Корецкий Сергей (68) Днепропетровская область (5595) Никопольский район (860)
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Топ комментарии
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Я в цієї місцевості живу шостий десяток років. Ніде не бачив тут питної води з криниць. Вода тільки технічна. Худоба ще якось п'є, в поливати город немає сенсу або розводити на половину з дощовою. Вода питна була тільки з Каховського водосховища. Зараз її качають з Запоріжжя . І ось при такій спеці - аварія.
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06.08.2026 13:36 Ответить
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Вода не просто солона, в солоно-гірковувата (солі з магнієм). Концентрація солі 2,4 грамів на літр води. Який" рак на безриб'ї", з неї нічого не приготуєш і не нап'єшся!
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06.08.2026 13:45 Ответить
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В нас в Кундилях після підриву дамби 06.06.23 багато людей стало возити воду кульовими бочками з річки Ревун, треба було рятувати городину. Так ось після цієї води першою загинула полуниця. Помідори перестали нормально рости. На поверхні землі біліла сіль. Рослини дуже не ******* солону воду, яка ще перетворює землю в солончак.
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06.08.2026 14:46 Ответить

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