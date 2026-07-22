Через російський удар воду в Чорноморську подаватимуть лише дві години на добу

У Чорноморську Одеської області після російської атаки запровадили тимчасовий графік водопостачання. Воду жителям міста подаватимуть лише дві години на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Чорноморськводоканалі.

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Воду подаватимуть з 07:00 до 08:00 та з 20:00 до 21:00.

У "Чорноморськводоканалі" пояснили, що швидко відновити стабільне водопостачання неможливо через значні технічні складнощі та великий обсяг ремонтних робіт.

"КП "Чорноморськводоканал" вимушене тимчасово запровадити графік подачі води", – повідомили на підприємстві.

Аварійно-відновлювальні роботи планують завершити до 23 липня включно.

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