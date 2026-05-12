У Вінниці масштабні перебої з водою після знеструмлення станції
У Вінниці 12 травня виникли перебої з водопостачанням через аварійне знеструмлення головної водопровідної станції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Вінницяоблводоканалу.
На підприємстві пояснили, що через відключення електроенергії частина мешканців міста залишилася без води або відчула значне падіння тиску в мережі.
Аварія залишила місто без стабільної води
У водоканалі повідомили, що ситуація виникла раптово після спрацювання захисту на електролінії. Через це головна станція тимчасово зупинилася.
Фахівці одразу почали роботи з відновлення електропостачання та запуску системи. Станом на вечір вдалося запустити перший етап подачі води на станцію.
Згодом було відновлено роботу другого підйому, що забезпечує подачу води безпосередньо в місто.
Відновлення триватиме кілька годин
У підприємстві зазначили, що після запуску системи потрібно час для повного відновлення тиску та заповнення водогонів.
За оцінками спеціалістів, повернення до нормального режиму займе щонайменше 6–8 годин.
Пізніше у водоканалі пояснили, що напередодні станція працювала на резервному живленні через планові роботи на електромережах. Після цього спрацював захист лінії, що й призвело до аварійного знеструмлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль