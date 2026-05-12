В Виннице масштабные перебои с водой после отключения электроэнергии на станции

12 мая в Виннице возникли перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии на главной водопроводной станции.

На предприятии пояснили, что из-за отключения электроэнергии часть жителей города осталась без воды или ощутила значительное падение давления в сети.

Авария оставила город без стабильного водоснабжения

В водоканале сообщили, что ситуация возникла внезапно после срабатывания защиты на электролинии. Из-за этого главная станция временно остановилась.

Специалисты сразу приступили к работам по восстановлению электроснабжения и запуску системы. К вечеру удалось запустить первый этап подачи воды на станцию.

Впоследствии была восстановлена работа второго подъема, обеспечивающего подачу воды непосредственно в город.

Восстановление продлится несколько часов

В предприятии отметили, что после запуска системы потребуется время для полного восстановления давления и наполнения водопроводов.

По оценкам специалистов, возвращение к нормальному режиму займет не менее 6–8 часов.

Позже в водоканале пояснили, что накануне станция работала на резервном питании из-за плановых работ на электросетях. После этого сработала защита линии, что и привело к аварийному отключению электроэнергии.

