В Виннице масштабные перебои с водой после отключения электроэнергии на станции
12 мая в Виннице возникли перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии на главной водопроводной станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницаоблводоканала.
На предприятии пояснили, что из-за отключения электроэнергии часть жителей города осталась без воды или ощутила значительное падение давления в сети.
Авария оставила город без стабильного водоснабжения
В водоканале сообщили, что ситуация возникла внезапно после срабатывания защиты на электролинии. Из-за этого главная станция временно остановилась.
Специалисты сразу приступили к работам по восстановлению электроснабжения и запуску системы. К вечеру удалось запустить первый этап подачи воды на станцию.
Впоследствии была восстановлена работа второго подъема, обеспечивающего подачу воды непосредственно в город.
Восстановление продлится несколько часов
В предприятии отметили, что после запуска системы потребуется время для полного восстановления давления и наполнения водопроводов.
По оценкам специалистов, возвращение к нормальному режиму займет не менее 6–8 часов.
Позже в водоканале пояснили, что накануне станция работала на резервном питании из-за плановых работ на электросетях. После этого сработала защита линии, что и привело к аварийному отключению электроэнергии.
