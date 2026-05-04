РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Поражение током
1 313 22

В Виннице подростка ударило током на крыше электропоезда

В Винницкой области подростка ударило током на крыше поезда

В Виннице правоохранители выясняют обстоятельства травмирования подростка на крыше электропоезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 4 мая около 16:30. По предварительным данным, 14-летний житель города взобрался на крышу вагона и получил поражение электрическим током. Ребенка оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Читайте также: "Укрзализныця" вводит новые правила возврата билетов на поезда по Украине: что изменится

Опасное развлечение: подросток пострадал от удара током

По информации полиции, сигнал о происшествии поступил от машиниста поезда. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все причины и детали инцидента.

Специалисты подчеркивают, что пребывание на крыше поездов смертельно опасно из-за высоковольтных линий. Даже без прямого контакта с током возможно поражение от электрической дуги.

Как действовать свидетелям: инструкция от полиции

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными в случае обнаружения опасного поведения детей на железной дороге.

Если вы стали свидетелем подобной ситуации, необходимо:

  • сообщить дежурному вокзала или сотруднику железной дороги;
  • вызвать полицию по номеру 102 или ГСЧС по номеру 101;
  • сделать замечание или окликнуть детей, чтобы привлечь их внимание;
  • по возможности зафиксировать происшествие и лиц, причастных к нему.

Полиция подчеркивает: своевременная реакция может спасти жизнь.

  • Ранее мы сообщали, что 29 марта в Соломенском районе Киева трое подростков получили удар током после того, как они залезли на крышу поезда.

Читайте также: В результате поражения током на железнодорожном вокзале в Нежине погиб подросток, девушка – в реанимации, – ГСЧС

Автор: 

Винница (755) Винницкая область (1162) поезд (1064) электроэнергия (760) Винницкий район (59)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Вчора про загибель малолітніх скутеристів була новина. То екзальтовані дамочки хотіли четвертувати ,,водія-вбивцю,, бо мав би все передбачити що десь хтось зненацька вилетить йому під колеса. Зараз, дами, маєте четвертувати чи машиніста, чи начальника станції, чи енергетика чого вони заздалегідь не вимкнули напругу. Бо дитина покататися хотіла.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:56 Ответить
+11
Можу припустити:
1) лайки в тіктоці
2) прогулювання уроків фізики
показать весь комментарий
04.05.2026 19:49 Ответить
+7
показать весь комментарий
04.05.2026 19:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого вони пруться? - як мутлики на вогонь
показать весь комментарий
04.05.2026 19:47 Ответить
Можу припустити:
1) лайки в тіктоці
2) прогулювання уроків фізики
показать весь комментарий
04.05.2026 19:49 Ответить
Легенький бриз в голові
показать весь комментарий
04.05.2026 19:50 Ответить
Там все в вкупі: Дитя смартфона. Шкода що держава на його лікування витратить мільйони.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:07 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 19:48 Ответить
Может пора в школе в младших классах провести урок об устройстве поезда и опасности?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:48 Ответить
"14-річний мешканець міста виліз " (С)
показать весь комментарий
04.05.2026 19:50 Ответить
40% нещасних випадків стається після слів: Сматри, как я могу!". Решта 60 - після слів: "То все ху*ня! Вот как нада!"
показать весь комментарий
04.05.2026 20:13 Ответить
Возможно там есть шо то ценное, раз постоянно лезут. Кто в курсе-просветите.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
потужне електрохарчування
показать весь комментарий
04.05.2026 19:58 Ответить
Багато охочих отримати пенсію з інвалідности ...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
Вчора про загибель малолітніх скутеристів була новина. То екзальтовані дамочки хотіли четвертувати ,,водія-вбивцю,, бо мав би все передбачити що десь хтось зненацька вилетить йому під колеса. Зараз, дами, маєте четвертувати чи машиніста, чи начальника станції, чи енергетика чого вони заздалегідь не вимкнули напругу. Бо дитина покататися хотіла.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:56 Ответить
На початку нульових онук нашого вчителя фізики загинув таким же робом. Йолопу було 17 літ...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:56 Ответить
Прогулював уроки фізики.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:28 Ответить
Природний відбір. Слабкі та ідіоти мають менше шансів на виживання.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:58 Ответить
Шось воно криво працюєв Україні.Ідіотів одиниці гинуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:05 Ответить
Кто ищет тот всегда найдёт...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:02 Ответить
дитина. 14 рочків. сумно. за батьків.... і Ще одне. А скажіть як це виходить: одні діти в 10-12 років плетуть браслетики, сітки маскувальні, дрони зберають. Інші у 14 років залазять на дах поїзда під високовльтну, коли вже було десятки новин ,що можна нах згоріти? Що це за особина у 14 років?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:11 Ответить
Розумію ваші емоції, але порівнювати цих дітей не зовсім коректно. Річ не в тому, що одні ,,правильні'', а інші - ні. Все набагато простіше і водночас складніше: бо усе йде з сім'ї.
Коли батьки реально живуть життям дитини - знають, іі друзів, з ким вона гуляє, чим дихає, чим цікавиться, чим займається , підтримують її хобі чи спорт - у підлітка є і мета, і графік. Якщо щогось бракує- значить треба його брати за руку і з самого раннього дитинства самим його вести на спортвні секціі ,додаткові заняття,, вчити ,росказувати, вести з ним бесіди на усіляки теми,привчати самостійно ,думати, більше читати робити висновки і тп і тд Коли дитина горить змаганнями чи якимось проєктом, у неї немає ні часу, ні бажання шукати дурний адреналін на дахах вагонів. Вона зайнята справою, яка дає їй відчуття власної важливості. А коли дитина росте сама по собі, як будяк під парканом, без любові, уваги і поваги вона йде шукати ,,пригод'' , визнання і авторитету і уваги на вулицю або в соцмережах. А аам ніхто не розповість про 27 тисяч вольт, там головне - здаватися крутим перед такими ж розгубленими підлітками.Там небезпека навпаки романтизується. Відсутність батьківського контролю та участі створює таку собі ілюзію вседозволеності, яка і закінчується такою бідою, як ця… Це не ,,особина'' така, це дитина, якій вчасно не приділили уваги та не забили голову чимось корисним. Без батьківського контролю та любові діти дуже швидко знаходять спосіб себе знищити.. І ця трагедія на коліях - це ще один сигнал про те, що дитині бракувало або уваги, або правильних сенсів, які мали б дати саме батьки.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:04 Ответить
ОК. Частково погоджуюсь бат я не про правильних і не правильних. у такому віці гіпоталамус вжн має працювати. І на мою скромну думку цей "хлопчина" якби тут покатило - через певний час щось би "утяв". На жаль.. він вже десь звернув "не туди"...
показать весь комментарий
04.05.2026 22:03 Ответить
звернув "не туди" і стане інвалідом, якщо виживе...
показать весь комментарий
04.05.2026 22:32 Ответить
 
 