В Виннице подростка ударило током на крыше электропоезда

В Виннице правоохранители выясняют обстоятельства травмирования подростка на крыше электропоезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Инцидент произошел 4 мая около 16:30. По предварительным данным, 14-летний житель города взобрался на крышу вагона и получил поражение электрическим током. Ребенка оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Опасное развлечение: подросток пострадал от удара током

По информации полиции, сигнал о происшествии поступил от машиниста поезда. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все причины и детали инцидента.

Специалисты подчеркивают, что пребывание на крыше поездов смертельно опасно из-за высоковольтных линий. Даже без прямого контакта с током возможно поражение от электрической дуги.

Как действовать свидетелям: инструкция от полиции

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными в случае обнаружения опасного поведения детей на железной дороге.

Если вы стали свидетелем подобной ситуации, необходимо:

сообщить дежурному вокзала или сотруднику железной дороги;

вызвать полицию по номеру 102 или ГСЧС по номеру 101;

сделать замечание или окликнуть детей, чтобы привлечь их внимание;

по возможности зафиксировать происшествие и лиц, причастных к нему.

Полиция подчеркивает: своевременная реакция может спасти жизнь.

Ранее мы сообщали, что 29 марта в Соломенском районе Киева трое подростков получили удар током после того, как они залезли на крышу поезда.

