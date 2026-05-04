В Виннице подростка ударило током на крыше электропоезда
В Виннице правоохранители выясняют обстоятельства травмирования подростка на крыше электропоезда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.
Инцидент произошел 4 мая около 16:30. По предварительным данным, 14-летний житель города взобрался на крышу вагона и получил поражение электрическим током. Ребенка оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.
Опасное развлечение: подросток пострадал от удара током
По информации полиции, сигнал о происшествии поступил от машиниста поезда. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все причины и детали инцидента.
Специалисты подчеркивают, что пребывание на крыше поездов смертельно опасно из-за высоковольтных линий. Даже без прямого контакта с током возможно поражение от электрической дуги.
Как действовать свидетелям: инструкция от полиции
Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными в случае обнаружения опасного поведения детей на железной дороге.
Если вы стали свидетелем подобной ситуации, необходимо:
- сообщить дежурному вокзала или сотруднику железной дороги;
- вызвать полицию по номеру 102 или ГСЧС по номеру 101;
- сделать замечание или окликнуть детей, чтобы привлечь их внимание;
- по возможности зафиксировать происшествие и лиц, причастных к нему.
Полиция подчеркивает: своевременная реакция может спасти жизнь.
- Ранее мы сообщали, что 29 марта в Соломенском районе Киева трое подростков получили удар током после того, как они залезли на крышу поезда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) лайки в тіктоці
2) прогулювання уроків фізики
Коли батьки реально живуть життям дитини - знають, іі друзів, з ким вона гуляє, чим дихає, чим цікавиться, чим займається , підтримують її хобі чи спорт - у підлітка є і мета, і графік. Якщо щогось бракує- значить треба його брати за руку і з самого раннього дитинства самим його вести на спортвні секціі ,додаткові заняття,, вчити ,росказувати, вести з ним бесіди на усіляки теми,привчати самостійно ,думати, більше читати робити висновки і тп і тд Коли дитина горить змаганнями чи якимось проєктом, у неї немає ні часу, ні бажання шукати дурний адреналін на дахах вагонів. Вона зайнята справою, яка дає їй відчуття власної важливості. А коли дитина росте сама по собі, як будяк під парканом, без любові, уваги і поваги вона йде шукати ,,пригод'' , визнання і авторитету і уваги на вулицю або в соцмережах. А аам ніхто не розповість про 27 тисяч вольт, там головне - здаватися крутим перед такими ж розгубленими підлітками.Там небезпека навпаки романтизується. Відсутність батьківського контролю та участі створює таку собі ілюзію вседозволеності, яка і закінчується такою бідою, як ця… Це не ,,особина'' така, це дитина, якій вчасно не приділили уваги та не забили голову чимось корисним. Без батьківського контролю та любові діти дуже швидко знаходять спосіб себе знищити.. І ця трагедія на коліях - це ще один сигнал про те, що дитині бракувало або уваги, або правильних сенсів, які мали б дати саме батьки.