У Вінниці підлітка уразило струмом на даху електропоїзда

У Вінниці правоохоронці з’ясовують обставини травмування підлітка на даху електропоїзда.

Інцидент стався 4 травня близько 16:30. За попередніми даними, 14-річний мешканець міста виліз на дах вагона та отримав ураження електричним струмом. Дитину оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Небезпечна розвага: підліток постраждав від струму

За інформацією поліції, сигнал про подію надійшов від машиніста поїзда. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі причини та деталі інциденту.

Фахівці наголошують, що перебування на даху поїздів є смертельно небезпечним через високовольтні лінії. Навіть без прямого контакту зі струмом можливе ураження через електричну дугу.

Як діяти свідкам: інструкція від поліції

Правоохоронці закликають громадян не залишатися байдужими у разі виявлення небезпечної поведінки дітей на залізниці.

Якщо ви стали свідком подібної ситуації, необхідно:

повідомити чергового вокзалу або працівника залізниці

викликати поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101

зробити зауваження або окликнути дітей, щоб привернути їхню увагу

за можливості зафіксувати подію та осіб, причетних до неї

Поліція наголошує: своєчасна реакція може врятувати життя.

Раніше ми повідомляли, що 29 березня у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга.

