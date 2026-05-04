У Вінниці підлітка уразило струмом на даху електропоїзда

Інцидент стався 4 травня близько 16:30. За попередніми даними, 14-річний мешканець міста виліз на дах вагона та отримав ураження електричним струмом. Дитину оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Небезпечна розвага: підліток постраждав від струму

За інформацією поліції, сигнал про подію надійшов від машиніста поїзда. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі причини та деталі інциденту.

Фахівці наголошують, що перебування на даху поїздів є смертельно небезпечним через високовольтні лінії. Навіть без прямого контакту зі струмом можливе ураження через електричну дугу.

Як діяти свідкам: інструкція від поліції

Правоохоронці закликають громадян не залишатися байдужими у разі виявлення небезпечної поведінки дітей на залізниці.

Якщо ви стали свідком подібної ситуації, необхідно:

  • повідомити чергового вокзалу або працівника залізниці
  • викликати поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101
  • зробити зауваження або окликнути дітей, щоб привернути їхню увагу
  • за можливості зафіксувати подію та осіб, причетних до неї

Поліція наголошує: своєчасна реакція може врятувати життя.

  • Раніше ми повідомляли, що 29 березня у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга.

Топ коментарі
+12
Вчора про загибель малолітніх скутеристів була новина. То екзальтовані дамочки хотіли четвертувати ,,водія-вбивцю,, бо мав би все передбачити що десь хтось зненацька вилетить йому під колеса. Зараз, дами, маєте четвертувати чи машиніста, чи начальника станції, чи енергетика чого вони заздалегідь не вимкнули напругу. Бо дитина покататися хотіла.
04.05.2026 19:56 Відповісти
+7
04.05.2026 19:48 Відповісти
Чого вони пруться? - як мутлики на вогонь
04.05.2026 19:47 Відповісти
Можу припустити:
1) лайки в тіктоці
2) прогулювання уроків фізики
04.05.2026 19:49 Відповісти
Легенький бриз в голові
04.05.2026 19:50 Відповісти
Там все в вкупі: Дитя смартфона. Шкода що держава на його лікування витратить мільйони.
04.05.2026 21:07 Відповісти
Та дай Б-г шоб вижив. Йому зараз так хєрово, шо цю лабораторну по фізиці він запамʼятає на все життя.
показати весь коментар
05.05.2026 10:22 Відповісти
04.05.2026 19:48 Відповісти
Может пора в школе в младших классах провести урок об устройстве поезда и опасности?
04.05.2026 19:48 Відповісти
"14-річний мешканець міста виліз " (С)
04.05.2026 19:50 Відповісти
40% нещасних випадків стається після слів: Сматри, как я могу!". Решта 60 - після слів: "То все ху*ня! Вот как нада!"
04.05.2026 20:13 Відповісти
Ну якщо тебе не навчили в дитинстві, що електричний струм може вбити, то засунь два пальці в розетку
05.05.2026 11:31 Відповісти
Возможно там есть шо то ценное, раз постоянно лезут. Кто в курсе-просветите.
04.05.2026 19:53 Відповісти
потужне електрохарчування
04.05.2026 19:58 Відповісти
Багато охочих отримати пенсію з інвалідности ...
04.05.2026 19:53 Відповісти
На початку нульових онук нашого вчителя фізики загинув таким же робом. Йолопу було 17 літ...
04.05.2026 19:56 Відповісти
Прогулював уроки фізики.
04.05.2026 22:28 Відповісти
Природний відбір. Слабкі та ідіоти мають менше шансів на виживання.
04.05.2026 19:58 Відповісти
Шось воно криво працюєв Україні.Ідіотів одиниці гинуть.
04.05.2026 20:05 Відповісти
Кто ищет тот всегда найдёт...
04.05.2026 20:02 Відповісти
дитина. 14 рочків. сумно. за батьків.... і Ще одне. А скажіть як це виходить: одні діти в 10-12 років плетуть браслетики, сітки маскувальні, дрони зберають. Інші у 14 років залазять на дах поїзда під високовльтну, коли вже було десятки новин ,що можна нах згоріти? Що це за особина у 14 років?
04.05.2026 20:11 Відповісти
Розумію ваші емоції, але порівнювати цих дітей не зовсім коректно. Річ не в тому, що одні ,,правильні'', а інші - ні. Все набагато простіше і водночас складніше: бо усе йде з сім'ї.
Коли батьки реально живуть життям дитини - знають, іі друзів, з ким вона гуляє, чим дихає, чим цікавиться, чим займається , підтримують її хобі чи спорт - у підлітка є і мета, і графік. Якщо щогось бракує- значить треба його брати за руку і з самого раннього дитинства самим його вести на спортвні секціі ,додаткові заняття,, вчити ,росказувати, вести з ним бесіди на усіляки теми,привчати самостійно ,думати, більше читати робити висновки і тп і тд Коли дитина горить змаганнями чи якимось проєктом, у неї немає ні часу, ні бажання шукати дурний адреналін на дахах вагонів. Вона зайнята справою, яка дає їй відчуття власної важливості. А коли дитина росте сама по собі, як будяк під парканом, без любові, уваги і поваги вона йде шукати ,,пригод'' , визнання і авторитету і уваги на вулицю або в соцмережах. А аам ніхто не розповість про 27 тисяч вольт, там головне - здаватися крутим перед такими ж розгубленими підлітками.Там небезпека навпаки романтизується. Відсутність батьківського контролю та участі створює таку собі ілюзію вседозволеності, яка і закінчується такою бідою, як ця… Це не ,,особина'' така, це дитина, якій вчасно не приділили уваги та не забили голову чимось корисним. Без батьківського контролю та любові діти дуже швидко знаходять спосіб себе знищити.. І ця трагедія на коліях - це ще один сигнал про те, що дитині бракувало або уваги, або правильних сенсів, які мали б дати саме батьки.
04.05.2026 21:04 Відповісти
ОК. Частково погоджуюсь бат я не про правильних і не правильних. у такому віці гіпоталамус вжн має працювати. І на мою скромну думку цей "хлопчина" якби тут покатило - через певний час щось би "утяв". На жаль.. він вже десь звернув "не туди"...
04.05.2026 22:03 Відповісти
звернув "не туди" і стане інвалідом, якщо виживе...
04.05.2026 22:32 Відповісти
 
 