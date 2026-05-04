У Вінниці підлітка уразило струмом на даху електропоїзда
У Вінниці правоохоронці з’ясовують обставини травмування підлітка на даху електропоїзда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Вінницької області.
Інцидент стався 4 травня близько 16:30. За попередніми даними, 14-річний мешканець міста виліз на дах вагона та отримав ураження електричним струмом. Дитину оперативно госпіталізували до медичного закладу.
Небезпечна розвага: підліток постраждав від струму
За інформацією поліції, сигнал про подію надійшов від машиніста поїзда. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі причини та деталі інциденту.
Фахівці наголошують, що перебування на даху поїздів є смертельно небезпечним через високовольтні лінії. Навіть без прямого контакту зі струмом можливе ураження через електричну дугу.
Як діяти свідкам: інструкція від поліції
Правоохоронці закликають громадян не залишатися байдужими у разі виявлення небезпечної поведінки дітей на залізниці.
Якщо ви стали свідком подібної ситуації, необхідно:
- повідомити чергового вокзалу або працівника залізниці
- викликати поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101
- зробити зауваження або окликнути дітей, щоб привернути їхню увагу
- за можливості зафіксувати подію та осіб, причетних до неї
Поліція наголошує: своєчасна реакція може врятувати життя.
- Раніше ми повідомляли, що 29 березня у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга.
1) лайки в тіктоці
2) прогулювання уроків фізики
Коли батьки реально живуть життям дитини - знають, іі друзів, з ким вона гуляє, чим дихає, чим цікавиться, чим займається , підтримують її хобі чи спорт - у підлітка є і мета, і графік. Якщо щогось бракує- значить треба його брати за руку і з самого раннього дитинства самим його вести на спортвні секціі ,додаткові заняття,, вчити ,росказувати, вести з ним бесіди на усіляки теми,привчати самостійно ,думати, більше читати робити висновки і тп і тд Коли дитина горить змаганнями чи якимось проєктом, у неї немає ні часу, ні бажання шукати дурний адреналін на дахах вагонів. Вона зайнята справою, яка дає їй відчуття власної важливості. А коли дитина росте сама по собі, як будяк під парканом, без любові, уваги і поваги вона йде шукати ,,пригод'' , визнання і авторитету і уваги на вулицю або в соцмережах. А аам ніхто не розповість про 27 тисяч вольт, там головне - здаватися крутим перед такими ж розгубленими підлітками.Там небезпека навпаки романтизується. Відсутність батьківського контролю та участі створює таку собі ілюзію вседозволеності, яка і закінчується такою бідою, як ця… Це не ,,особина'' така, це дитина, якій вчасно не приділили уваги та не забили голову чимось корисним. Без батьківського контролю та любові діти дуже швидко знаходять спосіб себе знищити.. І ця трагедія на коліях - це ще один сигнал про те, що дитині бракувало або уваги, або правильних сенсів, які мали б дати саме батьки.