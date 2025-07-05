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Новини Ураження струмом
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Внаслідок ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув підліток, дівчина – у реанімації, - ДСНС

Через ураження струмом на залізничному вокзалі у Ніжині загинув підліток

У суботу, 5 липня, на залізничному вокзалі у Ніжині внаслідок ураження струмом загинув підліток, ще одна дівчина зазнала травм.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом", - сказано в повідомленні.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", - повідомили рятувальники.

У ДСНС нагадали батьками, що потрібно пояснювати дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій.

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Автор: 

залізниця (1536) Ніжин (63) ДСНС (5199) Чернігівська область (969) Ніжинський район (9)


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Топ коментарі
+3
Чергове селфі на вагоні. Їм там що медом намазано.
А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
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05.07.2025 23:57 Відповісти
+2
Це представники тіктоковського покоління,вирощеного на балконі.Знання і здоровий глузд для таки речі далекі
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06.07.2025 00:07 Відповісти
+1
Премія Дарвіна знайшла чергового номінанта
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05.07.2025 23:57 Відповісти
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Чергове селфі на вагоні. Їм там що медом намазано.
А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
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05.07.2025 23:57 Відповісти
Це представники тіктоковського покоління,вирощеного на балконі.Знання і здоровий глузд для таки речі далекі
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06.07.2025 00:07 Відповісти
Ну не "тік-токівське" покоління карбід змішувало з водою та пхало в пляшку з під шампанського
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06.07.2025 00:20 Відповісти
Їм якщо показати, то вони у першу чергу після уроків туди попруть... Хто сміливіший і тупіший
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06.07.2025 00:41 Відповісти
Премія Дарвіна знайшла чергового номінанта
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05.07.2025 23:57 Відповісти
Дівчина не дитина. 19-ти річна повноцінна, хоча не повноцінна. Повноцінна таке робити не буде. В 19 років вже своїх дітей мають.
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06.07.2025 00:00 Відповісти
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06.07.2025 00:26 Відповісти
В 19 років дівчина... ню-ню🤔🧐😁 В 19 років у мене була незакінчена вища освіта, одружився (цього літа виповниться 45 років подружнього життя), ще через рік було присвоєно звання лейтенанта (запаса). А тут в 19 рочків плигає по дахах вагонів з підлітком на 4 роки молодшим... Навіть страшно уявити що там у неї в мізках творилося, під час цих акробатичних екзерсисів😁 Певне мені з предками поталанило, - шарікових в роду не траплялось😝😝😝😝😝😜🤪
Але, за великим рахунком, придурків абсолютно не жаль,- природній відбір ніхто не відміняв, гуманніше було б таких каструвати,- щоб не плодили собі подібних, природній відбір ніхто не відміняв і не потрібно тут скавуліти про гуманізм,- в шкільних програмах ніде не передбачено вивчення способів стрибків по дахах вагонів під контактним проводом. Те, що ці двоє ідіотів поперлись на вагони виключно заслуга їхніх старших родичів, - яблуко від вишеньки недалеко падає, щоправда буває і трохи підсмаженим 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.07.2025 00:34 Відповісти
Комусь війна,а хтось по поїздах адреналін шукає(((
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06.07.2025 00:04 Відповісти
 
 