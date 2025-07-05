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Внаслідок ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув підліток, дівчина – у реанімації, - ДСНС
У суботу, 5 липня, на залізничному вокзалі у Ніжині внаслідок ураження струмом загинув підліток, ще одна дівчина зазнала травм.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом", - сказано в повідомленні.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.
"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", - повідомили рятувальники.
У ДСНС нагадали батьками, що потрібно пояснювати дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій.
Топ коментарі
+3 Віталій Залізняк
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показати весь коментар05.07.2025 23:57 Відповісти Посилання
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А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
Але, за великим рахунком, придурків абсолютно не жаль,- природній відбір ніхто не відміняв, гуманніше було б таких каструвати,- щоб не плодили собі подібних, природній відбір ніхто не відміняв і не потрібно тут скавуліти про гуманізм,- в шкільних програмах ніде не передбачено вивчення способів стрибків по дахах вагонів під контактним проводом. Те, що ці двоє ідіотів поперлись на вагони виключно заслуга їхніх старших родичів, - яблуко від вишеньки недалеко падає, щоправда буває і трохи підсмаженим 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪