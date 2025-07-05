Внаслідок ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув підліток, дівчина – у реанімації, - ДСНС

У суботу, 5 липня, на залізничному вокзалі у Ніжині внаслідок ураження струмом загинув підліток, ще одна дівчина зазнала травм.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом", - сказано в повідомленні.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", - повідомили рятувальники.

У ДСНС нагадали батьками, що потрібно пояснювати дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій.

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