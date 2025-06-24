УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7142 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 153 6

Дитина під час прогулянки на Київщині знайшла гранату ВОГ-25П, - ДСНС. ФОТО

У селі Озера Бучанського району Київської області дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. 

На місце події прибули сапери, які ідентифікували знахідку як осколкову гранату ВОГ-25П.

сапери знешкодили гранату ВОГ25
сапери знешкодили гранату ВОГ25

Боєприпас вилучили й транспортували на підривний майданчик для подальшого знищення.

Також дивіться: Уламки "шахеда" з бойовою частиною знешкоджено на Київщині. ФОТО

Автор: 

граната (807) діти (5184) Київська область (4132) ДСНС (5192) Бучанський район (74) Озера (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопчик у полі гранату знайшов,
з гранатою тою до мера пішов.
Смикнув за кілечко і кинув в вікно.
Хлопчик маленький, йому все рівно

показати весь коментар
24.06.2025 19:55 Відповісти
чорний корпус гранати Ф-1 означає що вона макет.
Але, не варто, навіть таке підіймати самостійно.
показати весь коментар
24.06.2025 20:42 Відповісти
Вог тема стремная..если слал на боевой взвод
показати весь коментар
24.06.2025 20:19 Відповісти
Чудова дитина. Добре б якби у її батьків було б багато таких розумних діточок.
показати весь коментар
24.06.2025 20:40 Відповісти
Клятий Зеленський. Замість того, щоб гранати збирати по приватних оселях їздить по Європі просить зброю
показати весь коментар
25.06.2025 20:52 Відповісти
 
 