Дитина під час прогулянки на Київщині знайшла гранату ВОГ-25П, - ДСНС. ФОТО
У селі Озера Бучанського району Київської області дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла гранату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
На місце події прибули сапери, які ідентифікували знахідку як осколкову гранату ВОГ-25П.
Боєприпас вилучили й транспортували на підривний майданчик для подальшого знищення.
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з гранатою тою до мера пішов.
Смикнув за кілечко і кинув в вікно.
Хлопчик маленький, йому все рівно
Але, не варто, навіть таке підіймати самостійно.