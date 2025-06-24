Ребенок во время прогулки на Киевщине нашел гранату ВОГ-25П, - ГСЧС. ФОТО
В селе Озера Бучанского района Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел гранату.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
На место происшествия прибыли саперы, которые идентифицировали находку как осколочную гранату ВОГ-25П.
Боеприпас изъяли и транспортировали на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.
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з гранатою тою до мера пішов.
Смикнув за кілечко і кинув в вікно.
Хлопчик маленький, йому все рівно
Але, не варто, навіть таке підіймати самостійно.