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Ребенок во время прогулки на Киевщине нашел гранату ВОГ-25П, - ГСЧС. ФОТО

В селе Озера Бучанского района Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли саперы, которые идентифицировали находку как осколочную гранату ВОГ-25П.

саперы обезвредили гранату ВОГ25
саперы обезвредили гранату ВОГ25

Боеприпас изъяли и транспортировали на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Также смотрите: Обломки "шахеда" с боевой частью обезврежены на Киевщине. ФОТО

Автор: 

граната (1017) дети (6608) Киевская область (4238) ГСЧС (5051) Бучанский район (69) Озера (1)


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Хлопчик у полі гранату знайшов,
з гранатою тою до мера пішов.
Смикнув за кілечко і кинув в вікно.
Хлопчик маленький, йому все рівно

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24.06.2025 19:55 Ответить
чорний корпус гранати Ф-1 означає що вона макет.
Але, не варто, навіть таке підіймати самостійно.
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24.06.2025 20:42 Ответить
Вог тема стремная..если слал на боевой взвод
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24.06.2025 20:19 Ответить
Чудова дитина. Добре б якби у її батьків було б багато таких розумних діточок.
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24.06.2025 20:40 Ответить
Клятий Зеленський. Замість того, щоб гранати збирати по приватних оселях їздить по Європі просить зброю
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25.06.2025 20:52 Ответить
 
 