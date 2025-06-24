Ребенок во время прогулки на Киевщине нашел гранату ВОГ-25П, - ГСЧС. ФОТО

В селе Озера Бучанского района Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли саперы, которые идентифицировали находку как осколочную гранату ВОГ-25П.





Боеприпас изъяли и транспортировали на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

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