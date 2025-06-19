Осколки "Шахеда" с боевой частью обезврежены на Киевщине. ФОТО

На Киевщине саперы обезвредили боевую часть российского ударного дрона и артснаряды.

В лесу вблизи одного из населенных пунктов Киевщины местный житель наткнулся на обломки, которые оказались частями российского БпЛА "Герань-2" с боевой частью.





В другом районе области возле реки обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 30 мм.





Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасные предметы и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальной площадке.

