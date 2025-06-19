Осколки "Шахеда" с боевой частью обезврежены на Киевщине. ФОТО
На Киевщине саперы обезвредили боевую часть российского ударного дрона и артснаряды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В лесу вблизи одного из населенных пунктов Киевщины местный житель наткнулся на обломки, которые оказались частями российского БпЛА "Герань-2" с боевой частью.
В другом районе области возле реки обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 30 мм.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасные предметы и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальной площадке.
Час залучати тил до ППО: громади і бізнес повинні мати змогу збивати шахеди
А напрямок спеціальних підрозділів дронів-винищувачів - ніхєра ніхто 2й рік систематично не розвиває і не фінансує. Поки що все на "ентузіазмі".
Бо "порішати" з тисячею пікапів і 3 тисячами синків суддів і взагалі "потрібних людей", як водіїв і кулеметників - легко. А примусити синків прокурорів і зашкварених суддів навчитися керувати ефективно дронами-винищувачами - ніхєра не зрозуміло як.
Тож, очевидно, прийшла пора надати можливість кожній громаді захистити місцевих "правильних" хлопців від мобілізації, а також попилити бабло на спорядженні пікапів з кулеметами - більше пікапів з кулеметами же тереба - відпрацьована "технологія". Просто вона не для збиття дронів, а для іншого.
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація! Уряд Британії, за пів року бомбардувань, створив з НУЛЯ, належну, державну Смстему ППО!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?