Осколки "Шахеда" с боевой частью обезврежены на Киевщине. ФОТО

На Киевщине саперы обезвредили боевую часть российского ударного дрона и артснаряды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В лесу вблизи одного из населенных пунктов Киевщины местный житель наткнулся на обломки, которые оказались частями российского БпЛА "Герань-2" с боевой частью.

обломки сбитого шахеда
обломки сбитого шахеда

В другом районе области возле реки обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 30 мм.

боеприпасы в Киевской области
боеприпасы в Киевской области

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасные предметы и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальной площадке.

Народний депутат України, економіст, громадський діяч Мар'ян Заблоцький:

Час залучати тил до ППО: громади і бізнес повинні мати змогу збивати шахеди
19.06.2025 19:44 Ответить
Та вже наспоряджали більше 1`000 "екіпажів" на пікапах з кулеметами типу кулемета Браунінга. І ніхєра вони не ефективні проти навал шахедів по 400 штук за ніч.

А напрямок спеціальних підрозділів дронів-винищувачів - ніхєра ніхто 2й рік систематично не розвиває і не фінансує. Поки що все на "ентузіазмі".

Бо "порішати" з тисячею пікапів і 3 тисячами синків суддів і взагалі "потрібних людей", як водіїв і кулеметників - легко. А примусити синків прокурорів і зашкварених суддів навчитися керувати ефективно дронами-винищувачами - ніхєра не зрозуміло як.

Тож, очевидно, прийшла пора надати можливість кожній громаді захистити місцевих "правильних" хлопців від мобілізації, а також попилити бабло на спорядженні пікапів з кулеметами - більше пікапів з кулеметами же тереба - відпрацьована "технологія". Просто вона не для збиття дронів, а для іншого.
19.06.2025 19:58 Ответить
Ну якщо так, то можна одразу рити помиральну яму. Бо цей нарід на кращу долю не заслуговує. Йому що не запропонуй він все обісре.
19.06.2025 20:29 Ответить
Рий собі. Наріт робить що хоче. Це все не означає, що я не повинен відкривати рота і не говорити вголос, що дичину творять деякі олігофрени.
20.06.2025 09:06 Ответить
Стефанчук+зеленський+шмигаль, з отим вчьоними «за регламентом КМУ і ВРУ» Держ секретарями, нічого розумнішого, як перекласти свій функціонал щодо захисту України, зокрема створення державної Системи ППО, що від них вимагають очевидні приклади СЬОГОДЕННЯ з обстрілами України, вони вирішили, вирішення цього питання, перекласти на рівень аматорів з художньої самодіяльності в територіальних громадах!?!?!
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація! Уряд Британії, за пів року бомбардувань, створив з НУЛЯ, належну, державну Смстему ППО!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
19.06.2025 20:39 Ответить
А скільки Іран по Ізраїлю Шахедів запустив?
19.06.2025 20:41 Ответить
Дякуємо, хлопчики. Бережіть себе. Бог у поміч
19.06.2025 22:33 Ответить
 
 