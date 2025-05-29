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Боевую часть российской ракеты Х-101 обезвредили в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в поле на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

остатки крылатой ракеты

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли остатки ракеты для дальнейшего безопасного уничтожения.

сбитая ракета в Киевской области
сбитая ракета в Киевской области

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевую часть ракеты X-101 обнаружили во дворе дома в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

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Киевская область (4187) крылатые ракеты (886) ГСЧС (5001) сапер (144)


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а Мадяр з отаких боєголовок бере тротил, а тут в утіль...
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29.05.2025 00:13 Ответить
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29.05.2025 00:50 Ответить
 
 