Боевую часть российской ракеты Х-101 обезвредили в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в поле на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли остатки ракеты для дальнейшего безопасного уничтожения.





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