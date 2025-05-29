Боевую часть российской ракеты Х-101 обезвредили в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО
Саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в поле на Киевщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли остатки ракеты для дальнейшего безопасного уничтожения.
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Ігор Данилко
показать весь комментарий29.05.2025 00:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий29.05.2025 00:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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