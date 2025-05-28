Бойову частину російської ракети Х-101 знешкодили на Київщині, - ДСНС. ФОТО
Сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101 у полі на Київщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли залишки ракети для подальшого безпечного знищення.
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Ігор Данилко
показати весь коментар29.05.2025 00:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар29.05.2025 00:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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