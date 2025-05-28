Бойову частину російської ракети Х-101 знешкодили на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101 у полі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли залишки ракети для подальшого безпечного знищення.





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