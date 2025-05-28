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Бойову частину російської ракети Х-101 знешкодили на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101 у полі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

залишки крилатої ракети

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли залишки ракети для подальшого безпечного знищення.

збита ракета на Київщині
збита ракета на Київщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойову частину ракети X-101 виявили на подвір’ї будинку в Київській області, - ДСНС. ФОТО

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Київська область (4081) крилаті ракети (1079) ДСНС (5139) сапер (203)


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а Мадяр з отаких боєголовок бере тротил, а тут в утіль...
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29.05.2025 00:13 Відповісти
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29.05.2025 00:50 Відповісти
 
 