Уламки "шахеда" з бойовою частиною знешкоджено на Київщині. ФОТО

У Київській області сапери знешкодили бойову частину російського ударного дрона та артснаряди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У лісі поблизу одного з населених пунктів Київщини місцевий житель натрапив на уламки, що виявилися частинами російського БпЛА "Герань-2" з бойовою частиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойову частину російської ракети Х-101 знешкодили на Київщині, - ДСНС. ФОТО

В іншому районі області біля річки виявили три артилерійські снаряди калібру 30 мм.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечні предмети та знищили шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику.

Дивіться: Залишки ракети типу "Точка-У" виявили в затоці в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Київська область (4274) ДСНС (5294) сапер (214) Шахед (1530)
Народний депутат України, економіст, громадський діяч Мар'ян Заблоцький:

Час залучати тил до ППО: громади і бізнес повинні мати змогу збивати шахеди
показати весь коментар
19.06.2025 19:44 Відповісти
Та вже наспоряджали більше 1`000 "екіпажів" на пікапах з кулеметами типу кулемета Браунінга. І ніхєра вони не ефективні проти навал шахедів по 400 штук за ніч.

А напрямок спеціальних підрозділів дронів-винищувачів - ніхєра ніхто 2й рік систематично не розвиває і не фінансує. Поки що все на "ентузіазмі".

Бо "порішати" з тисячею пікапів і 3 тисячами синків суддів і взагалі "потрібних людей", як водіїв і кулеметників - легко. А примусити синків прокурорів і зашкварених суддів навчитися керувати ефективно дронами-винищувачами - ніхєра не зрозуміло як.

Тож, очевидно, прийшла пора надати можливість кожній громаді захистити місцевих "правильних" хлопців від мобілізації, а також попилити бабло на спорядженні пікапів з кулеметами - більше пікапів з кулеметами же тереба - відпрацьована "технологія". Просто вона не для збиття дронів, а для іншого.
показати весь коментар
19.06.2025 19:58 Відповісти
Ну якщо так, то можна одразу рити помиральну яму. Бо цей нарід на кращу долю не заслуговує. Йому що не запропонуй він все обісре.
показати весь коментар
19.06.2025 20:29 Відповісти
Рий собі. Наріт робить що хоче. Це все не означає, що я не повинен відкривати рота і не говорити вголос, що дичину творять деякі олігофрени.
показати весь коментар
20.06.2025 09:06 Відповісти
Стефанчук+зеленський+шмигаль, з отим вчьоними «за регламентом КМУ і ВРУ» Держ секретарями, нічого розумнішого, як перекласти свій функціонал щодо захисту України, зокрема створення державної Системи ППО, що від них вимагають очевидні приклади СЬОГОДЕННЯ з обстрілами України, вони вирішили, вирішення цього питання, перекласти на рівень аматорів з художньої самодіяльності в територіальних громадах!?!?!
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація! Уряд Британії, за пів року бомбардувань, створив з НУЛЯ, належну, державну Смстему ППО!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
показати весь коментар
19.06.2025 20:39 Відповісти
А скільки Іран по Ізраїлю Шахедів запустив?
показати весь коментар
19.06.2025 20:41 Відповісти
Дякуємо, хлопчики. Бережіть себе. Бог у поміч
показати весь коментар
19.06.2025 22:33 Відповісти
 
 