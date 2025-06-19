Уламки "шахеда" з бойовою частиною знешкоджено на Київщині. ФОТО
У Київській області сапери знешкодили бойову частину російського ударного дрона та артснаряди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
У лісі поблизу одного з населених пунктів Київщини місцевий житель натрапив на уламки, що виявилися частинами російського БпЛА "Герань-2" з бойовою частиною.
В іншому районі області біля річки виявили три артилерійські снаряди калібру 30 мм.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечні предмети та знищили шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику.
Час залучати тил до ППО: громади і бізнес повинні мати змогу збивати шахеди
А напрямок спеціальних підрозділів дронів-винищувачів - ніхєра ніхто 2й рік систематично не розвиває і не фінансує. Поки що все на "ентузіазмі".
Бо "порішати" з тисячею пікапів і 3 тисячами синків суддів і взагалі "потрібних людей", як водіїв і кулеметників - легко. А примусити синків прокурорів і зашкварених суддів навчитися керувати ефективно дронами-винищувачами - ніхєра не зрозуміло як.
Тож, очевидно, прийшла пора надати можливість кожній громаді захистити місцевих "правильних" хлопців від мобілізації, а також попилити бабло на спорядженні пікапів з кулеметами - більше пікапів з кулеметами же тереба - відпрацьована "технологія". Просто вона не для збиття дронів, а для іншого.
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація! Уряд Британії, за пів року бомбардувань, створив з НУЛЯ, належну, державну Смстему ППО!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?