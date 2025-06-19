Уламки "шахеда" з бойовою частиною знешкоджено на Київщині. ФОТО

У Київській області сапери знешкодили бойову частину російського ударного дрона та артснаряди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У лісі поблизу одного з населених пунктів Київщини місцевий житель натрапив на уламки, що виявилися частинами російського БпЛА "Герань-2" з бойовою частиною.





В іншому районі області біля річки виявили три артилерійські снаряди калібру 30 мм.





Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечні предмети та знищили шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику.

