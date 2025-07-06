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Новости Поражение током
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В результате поражения током на железнодорожном вокзале в Нежине погиб подросток, девушка - в реанимации, - ГСЧС

Из-за поражения током на железнодорожном вокзале в Нежине погиб подросток

В субботу, 5 июля, на железнодорожном вокзале в Нежине в результате поражения током погиб подросток, еще одна девушка получила травмы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний юноша и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током", - сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, снявшие пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

"К сожалению, юноша погиб, девушка находится в реанимации", - сообщили спасатели.

В ГСЧС напомнили родителями, что нужно объяснять детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей.

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Автор: 

железная дорога (1419) Нежин (72) ГСЧС (5059) Черниговская область (1195) Нежинский район (9)


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Топ комментарии
+16
Чергове селфі на вагоні. Їм там що медом намазано.
А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
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05.07.2025 23:57 Ответить
+10
Це представники тіктоковського покоління,вирощеного на балконі.Знання і здоровий глузд для таки речі далекі
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06.07.2025 00:07 Ответить
+9
Ну не "тік-токівське" покоління карбід змішувало з водою та пхало в пляшку з під шампанського
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06.07.2025 00:20 Ответить
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Чергове селфі на вагоні. Їм там що медом намазано.
А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
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05.07.2025 23:57 Ответить
Це представники тіктоковського покоління,вирощеного на балконі.Знання і здоровий глузд для таки речі далекі
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06.07.2025 00:07 Ответить
Ну не "тік-токівське" покоління карбід змішувало з водою та пхало в пляшку з під шампанського
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06.07.2025 00:20 Ответить
Ми ще газети у селітрі вимачували, ракети з балончиків з-під лаку і дихлофосу робили.
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06.07.2025 01:27 Ответить
Або закручували в фольгу з пачок цигарок
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06.07.2025 08:48 Ответить
Я взагалі в шоці, як ми вижили... Карбід, селітра, магній, болти з сіркою, свинцевий сурік, самопали, пугачі... Знав одних "талантів", що нітрогліцерин в дома колотили! ******* діти не знають і десятої частини тої піротехніки, яку ми робили. У них свої методи вкоротити собі віку.
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06.07.2025 09:28 Ответить
А подивіться-но старі радянські фільми (на яких виростали ми - мудрі та обережні ), - як якійсь боєвик, так по дахах вагонів скачуть; як романтична казочка, так сидять на даху вагона та дивляться на зорі; навіть отой Чебурашка з крокодилом та бабцею свій "Блакитний вагон" де співають? На даху вагона! Це все, що ви хотіли знати про виховання...

А якийсь відсоток підлітків, на жаль, завжди гине за власною дурістю - як не огидно говорити, але в цьому небезпечному віці забагато адреналіну та амбіцій, замало мізків та інстинкту самозбереження, і природний відбір ніхто не скасовував.
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06.07.2025 00:55 Ответить
То ж ще не електрифікована стара залізниця з паровозами, потім тепловозами. А так в радянських школах фізику викладали достатньо, щоб зрозуміти, що напруга 25-27 кіловольт пробиває крізь повітря. Це зараз здеградовані школи виховують тупий лохторат зеленським.
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06.07.2025 02:18 Ответить
А мостом чи тунелем по потилиці?! А вітром на рейки?! А між вагонами провалитися чи на стиках не втриматися та злетіти під колеса?! Там і без струму вистачало пригод на дупу.

І не тільки так. Якось у дитинстві (давно, у 70-ті) була свідком кошмару: молодята років по 18 чекали поїзда та підштовхували друг друга на пероні, бо було зимно. Раптом дівчина штовхнула сильніше, а хлопчик не втримався на слизькому пероні і влетів точно під той самий поїзд...
Мені мама очи затулила та швидко відвела, але крик тієї дівчинки досі у вухах!
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06.07.2025 08:44 Ответить
Супер. А я все чекав, коли вже про Зеленського буде. Дякую
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06.07.2025 08:50 Ответить
Як тут писали колись, "Сорок процентів нещасних випадків, по дуроасті, стається після слів: "Сматри, как я умею!". Решта - після слів: "Фигня! Вот как надо!"
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06.07.2025 04:46 Ответить
Їм якщо показати, то вони у першу чергу після уроків туди попруть... Хто сміливіший і тупіший
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06.07.2025 00:41 Ответить
"Слабоуміє і отваґа!"
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06.07.2025 00:56 Ответить
Ну не знаю, я так вважаю, що небагато є бажаючих встромляти щось до розеток.
Зняти відео, де наочно показати як запалюється дуга на відстані від контактного дроту. А для більшого ефекту показати тих хто вижив, щоб ті самі розповіли що і як зробили, а у якості коментарів яке "чудове життя" чекає цих калік.
Жорстоко? Так! Але інших варіантів не бачу, біля кожного вагону охорону не поставиш.
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06.07.2025 01:22 Ответить
Премія Дарвіна знайшла чергового номінанта
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05.07.2025 23:57 Ответить
Дівчина не дитина. 19-ти річна повноцінна, хоча не повноцінна. Повноцінна таке робити не буде. В 19 років вже своїх дітей мають.
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06.07.2025 00:00 Ответить
В 19 років дівчина... ню-ню🤔🧐😁 В 19 років у мене була незакінчена вища освіта, одружився (цього літа виповниться 45 років подружнього життя), ще через рік було присвоєно звання лейтенанта (запаса). А тут в 19 рочків плигає по дахах вагонів з підлітком на 4 роки молодшим... Навіть страшно уявити що там у неї в мізках творилося, під час цих акробатичних екзерсисів😁 Певне мені з предками поталанило, - шарікових в роду не траплялось😝😝😝😝😝😜🤪
Але, за великим рахунком, придурків абсолютно не жаль,- природній відбір ніхто не відміняв, гуманніше було б таких каструвати,- щоб не плодили собі подібних, природній відбір ніхто не відміняв і не потрібно тут скавуліти про гуманізм,- в шкільних програмах ніде не передбачено вивчення способів стрибків по дахах вагонів під контактним проводом. Те, що ці двоє ідіотів поперлись на вагони виключно заслуга їхніх старших родичів, - яблуко від вишеньки недалеко падає, щоправда буває і трохи підсмаженим 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.07.2025 00:34 Ответить
Зараз повноліття настає доволі пізно, як правило, разом із виходом на пенсію(наприклад «неповнолітній» президент однієї воюючої країни). Не у всіх, звичайно (наприклад деменціо-нарцис Трамп).
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06.07.2025 01:36 Ответить
Комусь війна,а хтось по поїздах адреналін шукає(((
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06.07.2025 00:04 Ответить
Зняли з даху вагона?
Наросіі це популярна розвага " зацепєри". На метро, на електричках та інших вагонах. Завдяки ворожим трендам і соцмережам підлітки ( та інші типи долбойоів) переймають моделі поведінки з мордору - бо "какая разніца І ващщє прікрльно там показивают.... Гігі, тікток.. уххахаха вконтактік
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06.07.2025 01:10 Ответить
Не знаєш закон Ома, не лізь на вагона!
Природній відбір! Уроки, вчити треба….
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06.07.2025 01:13 Ответить
У нас казали: "Не знаєш Ома - сиди вдома!"
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06.07.2025 08:47 Ответить
А ви у редакції можете в ці буденні новини про загиблих підлітків додавати інфо про ПРИЧИНУ ураження струмом?! Я розумію, що в редакціях дуже важко з технічно грамотними людьми, точніше, їх немає зовсім. Так скористайтеся хоча б готовим роз'ясненням самої "Укрзалізниці" від 21.04.2025: https://www.facebook.com/share/p/1Zo2erU1tS/
Все є, щоб врятувати якесь життя, котре лізе на той вагон з думкою, що для ураження струмом слід ТОРКАТИСЯ дроту. А його і не треба торкатися, буде пробой повітря: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електричний_пробій
Все є, все готове.
Досить просто взяти і додати кілька рядків у текст новини. При чому це ж не в газеті, де площа варта грошей, а в інтернеті, де лиш попрацювати редактору на 3 хв. більше.
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06.07.2025 11:02 Ответить
 
 