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В результате поражения током на железнодорожном вокзале в Нежине погиб подросток, девушка - в реанимации, - ГСЧС
В субботу, 5 июля, на железнодорожном вокзале в Нежине в результате поражения током погиб подросток, еще одна девушка получила травмы.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний юноша и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током", - сказано в сообщении.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, снявшие пострадавших с крыши вагона и передали медикам.
"К сожалению, юноша погиб, девушка находится в реанимации", - сообщили спасатели.
В ГСЧС напомнили родителями, что нужно объяснять детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей.
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+16 Віталій Залізняк
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А ще у школах потрібно показувати відео з тими шкварками на вагонах, може хоч в когось пропаде бажання туди лізти.
А якийсь відсоток підлітків, на жаль, завжди гине за власною дурістю - як не огидно говорити, але в цьому небезпечному віці забагато адреналіну та амбіцій, замало мізків та інстинкту самозбереження, і природний відбір ніхто не скасовував.
І не тільки так. Якось у дитинстві (давно, у 70-ті) була свідком кошмару: молодята років по 18 чекали поїзда та підштовхували друг друга на пероні, бо було зимно. Раптом дівчина штовхнула сильніше, а хлопчик не втримався на слизькому пероні і влетів точно під той самий поїзд...
Мені мама очи затулила та швидко відвела, але крик тієї дівчинки досі у вухах!
Зняти відео, де наочно показати як запалюється дуга на відстані від контактного дроту. А для більшого ефекту показати тих хто вижив, щоб ті самі розповіли що і як зробили, а у якості коментарів яке "чудове життя" чекає цих калік.
Жорстоко? Так! Але інших варіантів не бачу, біля кожного вагону охорону не поставиш.
Але, за великим рахунком, придурків абсолютно не жаль,- природній відбір ніхто не відміняв, гуманніше було б таких каструвати,- щоб не плодили собі подібних, природній відбір ніхто не відміняв і не потрібно тут скавуліти про гуманізм,- в шкільних програмах ніде не передбачено вивчення способів стрибків по дахах вагонів під контактним проводом. Те, що ці двоє ідіотів поперлись на вагони виключно заслуга їхніх старших родичів, - яблуко від вишеньки недалеко падає, щоправда буває і трохи підсмаженим 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Наросіі це популярна розвага " зацепєри". На метро, на електричках та інших вагонах. Завдяки ворожим трендам і соцмережам підлітки ( та інші типи долбойоів) переймають моделі поведінки з мордору - бо "какая разніца І ващщє прікрльно там показивают.... Гігі, тікток.. уххахаха вконтактік
Природній відбір! Уроки, вчити треба….
Все є, щоб врятувати якесь життя, котре лізе на той вагон з думкою, що для ураження струмом слід ТОРКАТИСЯ дроту. А його і не треба торкатися, буде пробой повітря: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електричний_пробій
Все є, все готове.
Досить просто взяти і додати кілька рядків у текст новини. При чому це ж не в газеті, де площа варта грошей, а в інтернеті, де лиш попрацювати редактору на 3 хв. більше.