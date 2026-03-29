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У Києві підлітки залізли на дах потяга: один загинув, двоє зазнали опіків через ураження струмом, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У неділю, 29 березня, у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга. Один із них загинув, а двоє інших - зазнали опіків.
Про це повідомляє ДСНС Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі трагічного випадку
Зазначається, що о 17:23 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на даху потяга у Соломʼянському районі перебувають, ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом.
По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які зазнали численних опіків. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
"Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з'ясування обставин трагічного випадку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Vlad #611186
показати весь коментар29.03.2026 20:06 Відповісти Посилання
+23 Марта Шепель #549182
показати весь коментар29.03.2026 19:59 Відповісти Посилання
+20 Виталий #548501
показати весь коментар29.03.2026 20:12 Відповісти Посилання
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