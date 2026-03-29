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Новини Фото Ураження струмом
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У Києві підлітки залізли на дах потяга: один загинув, двоє зазнали опіків через ураження струмом, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У неділю, 29 березня, у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга. Один із них загинув, а двоє інших - зазнали опіків.

Про це повідомляє ДСНС Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі трагічного випадку 

Зазначається, що о 17:23 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на даху потяга у Соломʼянському районі перебувають, ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом.

підлітка вбило струмом на даху потяга, ще двоє у лікарні

По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які зазнали численних опіків. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

"Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з'ясування обставин трагічного випадку", - йдеться у повідомленні.

підлітка вбило струмом на даху потяга, ще двоє у лікарні

підлітка вбило струмом на даху потяга, ще двоє у лікарні

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Автор: 

Київ (21074) підлітки (499) потяг (2076) ДСНС (5404)
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Топ коментарі
+28
«Життя - це довга черга за смертю, але деякі лізуть без черги». (Ежи Лец)
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29.03.2026 20:06 Відповісти
+23
Зовсім дибіли? Це я і про батьків теж...
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29.03.2026 19:59 Відповісти
+20
Помиляєтесь. З високою вирогідністю, це саме діти із благополучної сім'ї, полізли заради чергового селфі чи відосика...
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29.03.2026 20:12 Відповісти

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