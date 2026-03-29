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Новости Фото Поражение током
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В Киеве подростки залезли на крышу поезда: один погиб, двое получили ожоги в результате поражения током, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 29 марта, в Соломенском районе Киева трое подростков получили удар током после того, как залезли на крышу поезда. Один из них погиб, а двое других получили ожоги.

Об этом сообщает ГСЧС Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали трагического случая 

Отмечается, что в 17:23 спасателям поступило сообщение о том, что на крыше поезда в Соломенском районе находятся, вероятно, подростки, получившие поражение током.

подростка убило током на крыше поезда, еще двое в больнице

По прибытии спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двоих, получивших многочисленные ожоги. Пострадавших госпитализировали в больницу.

"Тело погибшего спасатели спустили с вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая", — говорится в сообщении.

подростка убило током на крыше поезда, еще двое в больнице

подростка убило током на крыше поезда, еще двое в больнице

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Автор: 

Киев (26640) подростки (530) поезд (1077) ГСЧС (5257)
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Топ комментарии
+28
«Життя - це довга черга за смертю, але деякі лізуть без черги». (Ежи Лец)
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29.03.2026 20:06 Ответить
+23
Зовсім дибіли? Це я і про батьків теж...
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29.03.2026 19:59 Ответить
+20
Помиляєтесь. З високою вирогідністю, це саме діти із благополучної сім'ї, полізли заради чергового селфі чи відосика...
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29.03.2026 20:12 Ответить

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