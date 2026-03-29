В Киеве подростки залезли на крышу поезда: один погиб, двое получили ожоги в результате поражения током, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 29 марта, в Соломенском районе Киева трое подростков получили удар током после того, как залезли на крышу поезда. Один из них погиб, а двое других получили ожоги.

Об этом сообщает ГСЧС Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали трагического случая

Отмечается, что в 17:23 спасателям поступило сообщение о том, что на крыше поезда в Соломенском районе находятся, вероятно, подростки, получившие поражение током.

По прибытии спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двоих, получивших многочисленные ожоги. Пострадавших госпитализировали в больницу.

"Тело погибшего спасатели спустили с вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая", — говорится в сообщении.

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