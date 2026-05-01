УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Повернення квитків Укрзалізниці
2 626 4

"Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на потяги по Україні: що зміниться

Повернення квитків в Укрзалізниці: що змінилося?

З 2 травня "Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси.

Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові правила 

"Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано", - сказано в повідомленні.

Згідно з новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

  • 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;
  • 10–14 днів — 95–90% суми;
  • 9–5 днів — 75%;
  • 4–1 день — 50%;
  • менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

"Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому "календарному" періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка", - сказано в повідомленні. 

У разі якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працюватиме за адаптованою логікою. Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

  • повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;
  • за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;
  • за 1–4 дні — 50% вартості;
  • за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Для військових - без змін

Водночас для військовослужбовців Сил оборони, які купують квитки через застосунок "Армія+", умови залишаються незмінними. Їм відшкодовуватимуть 100% вартості квитка за умови його повернення до відправлення поїзда за графіком. Зробити це можна онлайн у застосунку.

Яка мета змін?

В "Укрзалізниці" наголосили, що основна мета нового підходу — стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Також очікується, що нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.

"Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів", - додали в компанії.

Автор: 

квитки (474) потяг (2055) Укрзалізниця (7151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Канаді більшість стандартних економічних авіаквитків не повертаються, тобто авіакомпанії зазвичай не повертають гроші, якщо ви просто передумаєте подорожувати.
Повністю повертаємі авіаквитки існують, але вони коштують дорожче.
показати весь коментар
02.05.2026 03:34 Відповісти
а до чого тут Укрзалізниця? ))
показати весь коментар
02.05.2026 08:24 Відповісти
Непонятно)
показати весь коментар
02.05.2026 08:29 Відповісти
Все для людей! Молодці! Треба ще заборонити остаточно кондиціонери,щоб не хворіли та туалети,щоб не забивалися....Їздять он у Африці на крилах електричок і нічого ...без білетів!!
показати весь коментар
02.05.2026 09:38 Відповісти
 
 