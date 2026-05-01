"Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на потяги по Україні: що зміниться

З 2 травня "Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси.

Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові правила

"Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано", - сказано в повідомленні.

Згідно з новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

10–14 днів — 95–90% суми;

9–5 днів — 75%;

4–1 день — 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

"Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому "календарному" періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка", - сказано в повідомленні.

У разі якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працюватиме за адаптованою логікою. Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1–4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Для військових - без змін

Водночас для військовослужбовців Сил оборони, які купують квитки через застосунок "Армія+", умови залишаються незмінними. Їм відшкодовуватимуть 100% вартості квитка за умови його повернення до відправлення поїзда за графіком. Зробити це можна онлайн у застосунку.

Читайте також: "Укрзалізниця "отримала 6 нових вагонів українського виробництва. Вони вийдуть на маршрут уже завтра

Яка мета змін?

В "Укрзалізниці" наголосили, що основна мета нового підходу — стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Також очікується, що нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.

"Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів", - додали в компанії.

Читайте також: Реструктуризація боргів "Укрзалізниці": Перші перемовини з кредиторами завершилися без результату