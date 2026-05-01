"Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на потяги по Україні: що зміниться
З 2 травня "Укрзалізниця" запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси.
Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.
Нові правила
"Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано", - сказано в повідомленні.
Згідно з новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:
- 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;
- 10–14 днів — 95–90% суми;
- 9–5 днів — 75%;
- 4–1 день — 50%;
- менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).
"Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому "календарному" періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка", - сказано в повідомленні.
У разі якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працюватиме за адаптованою логікою. Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:
- повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;
- за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;
- за 1–4 дні — 50% вартості;
- за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.
Для військових - без змін
Водночас для військовослужбовців Сил оборони, які купують квитки через застосунок "Армія+", умови залишаються незмінними. Їм відшкодовуватимуть 100% вартості квитка за умови його повернення до відправлення поїзда за графіком. Зробити це можна онлайн у застосунку.
Яка мета змін?
В "Укрзалізниці" наголосили, що основна мета нового підходу — стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.
Також очікується, що нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.
"Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів", - додали в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
