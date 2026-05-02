"Укрзализныця" вводит новые правила возврата билетов на поезда по Украине: что изменится

Возврат билетов в "Укрзализныце": что изменилось?

С 2 мая "Укрзализныця" вводит новые правила возврата билетов на внутренние рейсы.

Об этом говорится в сообщении "УЗ", сообщает Цензор.НЕТ.

Новые правила 

"Билеты будут возвращаться по прогрессивной шкале уже с 2 мая. Это касается исключительно проездных документов на рейсы по Украине. Что это означает для пассажира: изменится процент стоимости билета, подлежащий возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления — тем большая доля стоимости будет удержана", — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 дней станет таким:

  • 15–20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;
  • 10–14 дней — 95–90% суммы;
  • 9–5 дней — 75%;
  • 4–1 день — 50%;
  • менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственно перевозки).

"Новая модель дифференцированных условий возврата основана не на фиксированном "календарном" периоде для реализации проездных документов (20 или 14 дней), а на фактическом, в течение которого билет находился в открытой продаже. Именно для этого в модели используется двойная шкала, где учитывается, когда именно была открыта продажа на конкретный поезд и сколько дней осталось до отправления на момент возврата билета", — говорится в сообщении. 

В случае если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система будет работать по адаптированной логике. Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:

  • возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости;
  • за 5–9 дней до отправления — 75% стоимости;
  • за 1–4 дня — 50% стоимости;
  • за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Для военных — без изменений

В то же время для военнослужащих Сил обороны, которые покупают билеты через приложение "Армия+", условия остаются неизменными. Им будет возмещено 100% стоимости билета при условии его возврата до отправления поезда по расписанию. Сделать это можно онлайн в приложении.

Какова цель изменений?

В "Укрзализныце" подчеркнули, что основная цель нового подхода — стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после изменения планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит эффективнее управлять подвижным составом. Свободные места будут быстрее возвращаться в свободную продажу и станут доступными для других пассажиров.

Также ожидается, что новые правила возврата станут еще одним инструментом борьбы с перекупщиками, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой.

"Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих расходов на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов", — добавили в компании.

У Канаді більшість стандартних економічних авіаквитків не повертаються, тобто авіакомпанії зазвичай не повертають гроші, якщо ви просто передумаєте подорожувати.
Повністю повертаємі авіаквитки існують, але вони коштують дорожче.
02.05.2026 03:34 Ответить
а до чого тут Укрзалізниця? ))
02.05.2026 08:24 Ответить
Непонятно)
02.05.2026 08:29 Ответить
Все для людей! Молодці! Треба ще заборонити остаточно кондиціонери,щоб не хворіли та туалети,щоб не забивалися....Їздять он у Африці на крилах електричок і нічого ...без білетів!!
02.05.2026 09:38 Ответить
 
 