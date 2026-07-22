Из-за российского удара воду в Черноморске будут подавать только два часа в сутки

В Черноморске Одесской области после российской атаки ввели временный график водоснабжения. Воду жителям города будут подавать только два часа в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Черноморскводоканал".

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Воду будут подавать с 07:00 до 08:00 и с 20:00 до 21:00.

В "Черноморскводоканале" пояснили, что быстро восстановить стабильное водоснабжение невозможно из-за значительных технических сложностей и большого объема ремонтных работ.

"КП "Черноморскводоканал" вынуждено временно ввести график подачи воды", - сообщили на предприятии.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 23 июля включительно.

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